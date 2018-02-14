В Советском районе Казани появилась улица Бескрайняя. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов.

Новая улица появилась на вновь сформированном участке в жилом массиве Константиновка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2017 году увековечена память семи выдающихся личностей: Рудольфа Нуреева (артист балета), Гумера Усманова (первый секретарь Татарского обкома КПСС), Фикрята Табеева (советский партийный и государственный деятель), Шагиахмета Алкина, Олега Лундстрема (российский джазмен), Виктора Деринга (джазмен) и Юнуса Ахметзянова (заслуженный кулинар).

Так, улицы названные в их честь, расположены в новых микрорайонах ЖК «Салават Купере» в Кировском районе, ЖК «АртСити» и ЖК «Весна» Советского района и коттеджном поселке «Примавера».