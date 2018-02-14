В Казани осудили мужчину, который спустя 20 лет признался в убийстве девушки

Верховный суд Татарстана вынес приговор 46-летнему Рамилю Садыкову, который 20 лет назад изнасиловал и убил девушку, пишет «Татар-информ».

Все произошло в мае 1997 года в лесопосадке рядом с парком «Молодежный центр».

- 26 мая в летнем кафе на улице Декабристов Садыков познакомился с 34-летней женщиной и пошел распивать с ней спиртные напитки в лесопосадку в парке возле Молодежного центра. Здесь Садыков стал домогаться до потерпевшей, однако та оказала сопротивление, ударив его зонтом. В результате мужчина избил ее, в том числе нанёс несколько ударов по лицу и голове разбитой бутылкой, а затем изнасиловал. Далее злоумышленник закрыл потерпевшей рот кляпом и продолжая избивать, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего задушил женщину ее футболкой и скрылся, - сообщили следователи.

Во время отбытия наказания у него был изъят образец эпителия, который, после проведенного сравнительного анализа, совпал с биологическими материалами обнаруженными на теле убитой им в 1997 году женщины.

Таким образом, Верховный суд РТ приговорил Садыкова к 23 годам колонии строгого режима. Отмечается, что в этот срок входит еще не отбытое им наказание.

- Приговор суда назначен по совокупности трех преступлений. В 2000 году его осудили за убийство и попытку убийства. Это наказание он отбыл и освободился условно досрочно. Затем он совершил изнасилование и в 2013 году суд признал его виновным – это наказание он почти отбыл, - сообщил гособвинитель.