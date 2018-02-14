Исследование: Татарстан стал одним из лидеров России по капремонту жилья

Татарстан — в числе лидеров среди российских регионов по реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщил замглавы минстроя РФ Андрей Чибис, передают "Известия".

- Есть несколько критериев: выполнение плана, масштаб, ну и, конечно же, уровень собираемости взносов. Татарстан, Москва и Московская область, Башкирия — лидеры по всем обозначенным показателям, — сказал замминистра.

По его словам, провалили планы по капремонту жилья Ивановская, Курганская и Магаданская области.

- Есть 15 регионов, которые с планом справляются, но масштаб работы должен быть больше, потому что деньги есть на выполнение большего объема задач. Они сознательно занижают планку. Хитрить они могут с семейным бюджетом, а эти деньги — инвестиции людей, неиспользование всех собираемых средств — прямое нарушение закона. Должностными лицами этих 15 регионов уже занимается генпрокуратура, — отметил Чибис.