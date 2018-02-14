В Татарстане хотят снизить плату за видеонаблюдение в жилых домах

Управляющие компании и органы местного самоуправления районов Татарстана намерены обсудить с операторами систем видеонаблюдения возможность снижения платы за их услуги, передает «Татар-информ».

Так, по словам вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина, камеры видеонаблюдения увеличивают безопасность граждан и способствуют раскрытию преступлений.

- Наша позиция — камеры должны быть везде. Они позволяют контролировать не только безопасность граждан, но и качество предоставляемых услуг, - говорится в сообщении.

Однако в республике есть проблема с внедрением таких систем. У операторов связи, которые установили камеры, появились трудности с платой за обслуживание оборудования, поскольку нет единого источника денег для этих целей.

Напомним, в Советском, Приволжском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани дворы уже оснащены системой видеонаблюдения. Установлено более 4 тысяч камер на 1219 многоквартирных домах.

Также планируется составить видеоархив с записями с камер наблюдения. Он будет доступен сотрудникам правоохранительных органов. Жители домов же смогут наблюдать за тем, что происходит во дворе в режиме онлайн. Камеры будут следить за въездом и выездом во двор, детской площадкой и мусорными баками.