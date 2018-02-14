Минниханов прилетел в Сочи

Рабочая поездка президента Татарстана в Сочи продлится до 16 февраля

Накануне вечером президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Сочи, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что в ходе визита Минниханов примет участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Ожидается, что в рамках форума президент посетит сессии с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, а также с участием первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова.

- На полях форума также состоится подписание ряда документов – меморандумов и соглашений, касающихся экономики Республики Татарстан, - говорится в сообщении.

Рабочая поездка Минниханов в Сочи продлится до 16 февраля.