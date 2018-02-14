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Минниханов прилетел в Сочи

Минниханов прилетел в Сочи
16+
Фото: ProKazan.ru
Рабочая поездка президента Татарстана в Сочи продлится до 16 февраля

Накануне вечером президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Сочи, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что в ходе визита Минниханов примет участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Ожидается, что в рамках форума президент посетит сессии с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, а также с участием первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова.

- На полях форума также состоится подписание ряда документов – меморандумов и соглашений, касающихся экономики Республики Татарстан, - говорится в сообщении.

Рабочая поездка Минниханов в Сочи продлится до 16 февраля. 

Люция Кашапова, 15.02.2018, 08:09
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин15 февраля 2018, 08:24
Скатерью дорога!
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Горожанин15 февраля 2018, 08:41
Зачем такой человек чилитс япрезидентоми????????СИдит винстаграмме то эмираты то сочи??М ОЖЕТ ПОРА УВОЛНЯТЬ мурзилку

рустик уходи ты бездельник интенетовский троль ты исдит дома твоми вояжи за счет бюджета разоритель ны..
бог послал дурачка сельского.....вали в сабы хватит тебе ерундой за наш счет заниматьсяМАРАЗМ БУЩ/ШУЕТ ВОВЛАСТИ В КАЗАНИМАРАЗАМ то ильсурик торустик два ...малообразованых и валите домой недоделанные
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Горожанин15 февраля 2018, 08:42
А может.....
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

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Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
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