В Татарстане СК задержал поставщика продуктов в школу, где массово отравились дети

Следственный комитет задержал директора компании, которая поставляла продукты в Казанбашскую школу, где произошло массовое отравление детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

- По подозрению в причастности к совершению преступления 14 февраля задержан директор ООО "ПрофТрейд" поставлявшего продукты питания в школу - 59-летний Аглям Локманов, который причастность к совершению преступления не признал, - рассказали следователи.

Напомним, накануне задержали 40-летнего директора Казанбашской школы Айдара Сафиуллина.

Ранее в Роспотребнадзоре РТ сообщили, что 39 школьников отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы. "Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус", - рассказала представитель Роспотребнадзора.