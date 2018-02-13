В Госдуме защитят сотрудников, сообщивших о фактах коррупции

В Государственной думе Российской Федерации подготовили поправки к законопроекту о защите сообщивших о фактах коррупции сотрудников.

Теперь под защиту, согласно проекту, попадают сотрудники Центробанка России, Пенсионного фонда России, фондов социального и обязательного медицинского страхования и других организаций, проинформировавшие работодателя о фактах коррупции в ведомстве.

Кроме того, уволить информатора можно будет только по собственному желанию или по решению специально созданной комиссии, которое можно будет обжаловать, сообщают «Известия».

Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но с условием исправления ряда недостатков.