Метшин пообещал решить проблему с жутким запахом у жителей дома. Они страдают два года

Причиной запаха стала неисправность канализационной насосной станции

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с жильцами домов 161 и 163 по улице Боевая, которые уже два года жалуются на невыносимый запах от неисправной канализационной насосной станции, пообещав решить проблему. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

В 2015 году новая насосная станция появилась у дома №161 по ул.Боевая, однако побочным "эффектом" работы новой стал стал постоянный зловонный запах. При этом 14 января из-за повреждения насосов произошел излив стоков в залив Волги. Потребителей временно переключили на старую станцию, а новая была остановлена в ремонт.

- Сейчас у нас все достаточно благополучно выглядит, видимо, к вашему приезду готовились. Запахов нет. Если бы вы приехали внезапно, вы бы все это почувствовали. У нас стоит этот запах в квартирах, мы не можем окна открывать, - рассказала одна из жительниц города.

Присутствующий на встрече председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин сообщил Метшину, что люди страдают от запаха из-за несоблюдения параметров вытяжной вентиляции, в результате выхлопы не успевают рассеиваться без вреда для окружающих. Он отметил, что на старой станции выхлоп расположен метра на полтора-два выше, и проблем не было. По его словам, на разрешение этой ситуации не потребуется много времени.

Метшин поручил подготовить документ, который будет регламентировать сроки проведения работ.

- 23 февраля у вас будет документ, где будут указаны сроки и этапы, когда и что будет сделано. Все технические решения, - отметил мэр.