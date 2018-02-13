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Метшин пообещал решить проблему с жутким запахом у жителей дома. Они страдают два года

Метшин пообещал решить проблему с жутким запахом у жителей дома. Они страдают два года
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Фото: kzn.ru
Причиной запаха стала неисправность канализационной насосной станции

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с жильцами домов 161 и 163 по улице Боевая, которые уже два года жалуются на невыносимый запах от неисправной канализационной насосной станции, пообещав решить проблему. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

В 2015 году новая насосная станция появилась у дома №161 по ул.Боевая, однако побочным "эффектом" работы новой стал стал постоянный зловонный запах. При этом 14 января из-за повреждения насосов произошел излив стоков в залив Волги. Потребителей временно переключили на старую станцию, а новая была остановлена в ремонт. 

- Сейчас у нас все достаточно благополучно выглядит, видимо, к вашему приезду готовились. Запахов нет. Если бы вы приехали внезапно, вы бы все это почувствовали. У нас стоит этот запах в квартирах, мы не можем окна открывать, - рассказала одна из жительниц города.

Присутствующий на встрече председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин сообщил Метшину, что люди страдают от запаха из-за несоблюдения параметров вытяжной вентиляции, в результате выхлопы не успевают рассеиваться без вреда для окружающих. Он отметил, что на старой станции выхлоп расположен метра на полтора-два выше, и проблем не было. По его словам, на разрешение этой ситуации не потребуется много времени.

Метшин поручил подготовить документ, который будет регламентировать сроки проведения работ.

- 23 февраля у вас будет документ, где будут указаны сроки и этапы, когда и что будет сделано. Все технические решения, - отметил мэр.

N. Vildanov, 14.02.2018, 15:58
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Ага14 февраля 2018, 16:03
Все решилось бы быстрее, если бы этот "выхлоп" завели в квартиру Гиниатуллина. Не нужно было бы два года ждать.
3
9
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Горожанин14 февраля 2018, 16:03
он понюхал чем пахнет ?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:04
быстро сделают. если бы обратились раньше, то и два года не терпели бы
5
4
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:05
Вот и повезло. Хоть шанс появился, что все решится наконец-то.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:06
Прекрасно их понимаю! У многих жителей первых этажей, особенно хрущевок постоянный запах подвала, а УК на все жалобы только насрать, типа подвал же. Ну прорвало и что, у нас обед-как в Афоне
1
8
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
он понюхал чем пахнет ?
Развернуть
Он выслушал работницу завода в выходные и среагировал на ее просьбы.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот и повезло. Хоть шанс появился, что все решится наконец-то.
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быстро решат проблему, раз это не занимает много времени. Нужно чаще такие встречи делать, чтобы главы районов лучше работали
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Прекрасно их понимаю! У многих жителей первых этажей, особенно хрущевок постоянный запах подвала, а УК на все жалобы только насрать, типа подвал же. Ну прорвало и что, у нас обед-как в Афоне
Развернуть
попробуйте жалобы всем домом писать в Народный контроль.
0
4
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Горожанин14 февраля 2018, 16:16
Прищепки всем раздадут
3
4
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Ага14 февраля 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Прищепки всем раздадут
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Или канализацию заглушат.
0
4
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Горожанин14 февраля 2018, 16:23
Тот случай, когда быстро отреагировали и проблему решат
0
3
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Горожанин14 февраля 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
попробуйте жалобы всем домом писать в Народный контроль.
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В Открытой Казани у нас решили проблему с канализацией за неделю. Действительно лучше действовать самому пока там кто-то что-то начнет делать
0
3
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Горожанин14 февраля 2018, 16:29
Почему так долго решают проблемы жителей? Проблема с бродячими собаками, сегодня свора собак на ул. Короленко возле магазина Новинка накинулась на мужчину, он кидал в них снежный наст, только это и уберегло от укусов, а многие жалуются, что невозможно ходить там из-за своры собак. Сколько можно ждать решения данной проблемы? Пусть зоозащитники придут и подставляют свою задницу под укусы.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:32
Заголовок писал наркоман! Запах у жителей города... Правильно писать "от жителей города"!
1
5
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:50
не решат. как воняло так и будет вонять. в начале надо кой что изменить в системе

верить этому??себя не уважать
1
2
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Горожанин14 февраля 2018, 16:53
Обещть не жениться ОНИ это хорошо знают!:)))
Главный принцип - обещай все подряд - кто проверит выполнил ты или нет!?
0
1
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Горожанин14 февраля 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Обещть не жениться ОНИ это хорошо знают!:)))
Главный принцип - обещай все подряд - кто проверит выполнил ты или нет!?
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народ знает что толстому и потнуму верить нельзя..знают чтоминик врет что толстый потный врет. вес знают и все презирают этого толстенького нижнекамца
1
2
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Горожанин14 февраля 2018, 17:04
[***]
0
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Горожанин14 февраля 2018, 17:10
Чой та? Мэр им сам будет канализацию чистить?
1
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Горожанин14 февраля 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
не решат. как воняло так и будет вонять. в начале надо кой что изменить в системе

верить этому??себя не уважать
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да это же не нужно новую станцию строить. Вполне решаемая проблема, которая взята на контроль исполкома. Так что думаю, что быстренько сделают
1
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Горожанин14 февраля 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Чой та? Мэр им сам будет канализацию чистить?
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на это есть рабочие, которые занимаются такими проблемами
1
0
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Горожанин14 февраля 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Тот случай, когда быстро отреагировали и проблему решат
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тот случай, когда выборы на носу :-D
0
2
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Горожанин14 февраля 2018, 17:36
Заголовок, как всегда, фееричен. От жителей дома воняет???
0
1
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Горожанин14 февраля 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Чой та? Мэр им сам будет канализацию чистить?
Развернуть
ДА ПУСТЬ ЛЕЗЕТ и чистит канализацию ОН ненужен! он нахлебник путсое место!! пусть снегубирает декрьмочистимт! или валит из казани нахлебник пустой человек! посмеище!! КЛОУН ВКАЗАНИПРАВИТ потный толстый клоун ПУСТЬ ЧИСТИТ ТРУБЫ!!! неунжный явно ненужный человек !
1
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
Чой та? Мэр им сам будет канализацию чистить?
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ДА ОН ОБЯЗАН!! если рабочие не справляется кто ОН а никто брехалов пустобрех неуважаемый врун то
1
3
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
ДА ПУСТЬ ЛЕЗЕТ и чистит канализацию ОН ненужен! он нахлебник путсое место!! пусть снегубирает декрьмочистимт! или валит из казани нахлебник пустой человек! посмеище!! КЛОУН ВКАЗАНИПРАВИТ потный толстый клоун ПУСТЬ ЧИСТИТ ТРУБЫ!!! неунжный явно ненужный человек !
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Чем же вас так обидел он? Нормальный мужик, вовремя отреагировал.Проблемы решает по мере возможности
3
1
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 17:48
На латышский стрелков 7- писали писали. И в народный контроль и в прокуратуру и в жилинспекцию :ни кто не реагирует
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 17:50
Отреагирует через два года
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Чем же вас так обидел он? Нормальный мужик, вовремя отреагировал.Проблемы решает по мере возможности
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Он запустил город сделал егонеудобным для жилья ПРИНЕМ ВСЕ ХУЖЕ! он враг горождане нормальный ??ЭТОВЫ НЕНОРМАЛЬНЫ он толстый вонючий физдабол!! принем в казани жить работать сталдо намного хуже кажды йснегопадэта умственое недоразмение объяваляет бедствиемснегнУБРАТЬНЕМОГУТ кажды йдождь наводнение!!ОНОБИДЕЛ ВСЮ КАЗАНЬ!! а в ыментноимды скоты уроды и вас ждет вагон навсевер! ВОНЯЕТ АМЕТШИН ЧО ДЕЛАЕТ?:?БОЛТАЕТ своим поганным языком!! кто оН?? не заслуживающий уважения челвоек вот ивсе ато запустил город показуха, одна....а эти лижут ему анус ты дерьмо! итвой объект заступничества чедловек котрый должен сидеть! на зоне!!! и чтоб парщумыл онкажды йден67ь своим поганным языком воттогда вони в казани нестанет
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
ДА ОН ОБЯЗАН!! если рабочие не справляется кто ОН а никто брехалов пустобрех неуважаемый врун то
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пусь втрубу залачит иплават ибоками дермо счищает толстый свинтус наш мэр толстый, вонючий вороватый недойный уважения он!!!!ВАЛИ ДОМОЙ ИЛЬСУР!! ТЕБЯ ПРЕЗИРАТВСЯ КАЗАНЬ! ТВОИ шавки т олько теб яподставляют ты же ничегонеумеешь ты ничт ожествоВАЛИДОМОЙ И ВЕРНИ ВСЕ ДЕНЬГИ КОТРЫЕ НАЖИЛ ЗДЕСЬ!"
0
1
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
На латышский стрелков 7- писали писали. И в народный контроль и в прокуратуру и в жилинспекцию :ни кто не реагирует
Развернуть
какие в ы наивные,ипрокуратура инародный корнтроль этовсе плюшевые структуры.. плюшевые пишите нонюхать будетевсю жизнь.
воняет почему ??МЕТШИНпердит куляжев пердит лобов тоже пердит вот от ихнегопередежа и воняет вывод??пусть уезжають пердунишки иврунишки
1
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:10
метшин пердит,вот воняет весь город>-(
1
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
какие в ы наивные,ипрокуратура инародный корнтроль этовсе плюшевые структуры.. плюшевые пишите нонюхать будетевсю жизнь.
воняет почему ??МЕТШИНпердит куляжев пердит лобов тоже пердит вот от ихнегопередежа и воняет вывод??пусть уезжають пердунишки иврунишки
Развернуть
ахахха тебе сколько лет , такой бред пишешь
2
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:38
23 выходной. Сомневаюсь, что жильцы что то увидят
0
0
Согласны с автором?
эммм14 февраля 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
метшин пердит,вот воняет весь город>-(
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в каком ухе у тебя пердит?
0
0
Согласны с автором?
про14 февраля 2018, 19:16
Он не врун А Фуфломет .Рано он Отреагировал Всего лишь через два года .Обещанного три года ждут .Поэтому Народ .Дышите глубже Сочи проезжаем
0
0
Согласны с автором?
Ага14 февраля 2018, 19:34
По южке когда едешь, в районе академии правосудия, тоже [***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
он понюхал чем пахнет ?
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Тобой!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
метшин пердит,вот воняет весь город>-(
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Нюхай и радуйся
0
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Горожанин14 февраля 2018, 20:18
Вся Казань такая, поэтому за городом живу
0
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Горожанинв14 февраля 2018, 20:27
Только и могут обещать
1
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Горожанин14 февраля 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
Только и могут обещать
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Вечно вам всем воняет чем то
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Вся Казань такая, поэтому за городом живу
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в помойке?
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