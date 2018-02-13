Завтра в Казани ожидается туман и -7 градусов

Завтра, 15 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков, утром местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер слабый. Минимальная температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, при прояснениях до -23 градусов. Максимальная температура воздуха днем 5-7 градусов мороза. На дорогах гололедица.