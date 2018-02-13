В Татарстане чиновник год незаконно жил в служебной квартире, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в декабре 2016 года руководитель одного из подразделений Совета Высокогорского района обратился в исполком с просьбой предоставить ему служебную квартиру. Был составлен договор найма служебного помещения и чиновник въехал в квартиру.

- Между тем жена чиновники уже имела в собственности жилое помещение на территории Высокой Горы. Однако чиновник намеренно умолчал об этом, так же как и не предоставил в исполком документы о составе семьи, - отметили в ведомстве.

В результате проверки прокуратура обратилась в Высокогорский районный суд с иском о признании недействительным договора найма служебного жилого помещения и выселении чиновника.