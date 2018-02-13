В Казани «Электронный Татарстан» начал принимать новые купюры в 200 и 2000 рублей

Инфоматы "Электронный Татарстан" в Казани начали принимать к оплате купюры номиналом 200 и 2000 рублей, об этом сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи Татарстана.

Работы по настройке оборудования в других населенных пунктах Татарстана планируется завершить в первом квартале 2018 года.

При помощи этих инфоматов можно оплатить госпошлины за замену водительского удостоверения и снятие транспортного средства с государственного учета, штрафы за нарушения правил дорожного движения, услуги ЖКХ.

пригрозил штрафами за отказ принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, "любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи",— говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, ранее Роспотребнадзор, "любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи",— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей представили в начале октября, это первое с 2006 года обновление номинального ряда банкнот. На лицевой стороне банкноты 200 рублей — памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — Херсонес Таврический. На банкноте 2000 с лицевой стороны изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на обороте — космодром Восточный в Амурской области.