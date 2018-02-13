В Татарстане на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей

В этом году на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, обучение пройдут 3,5 тыс государственных и муниципальных служащих.

- 3,3 млн рублей выделят на обучение деловому письму чиновников, 2,7 млн рублей — на курсы по работе с обращениями граждан, 2,1 млн рублей — на повышение компьютерной грамотности, - говорится в сообщении.

Кроме того, госслужащие пройдут курсы управление проектами, деловой английский, основы делопроизводства. Обучаться они будут в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана планируют потратить 10 млн рублей на обучение сотрудников Минздрава РТ управлению системой здравоохранения в Сингапуре.