Наверх
5 проблем казанского метро, которые решат в 2018 году: автоматы научат принимать все карты
17:33, сегодня17
В Татарстане СК задержал поставщика продуктов в школу, где массово отравились дети
20:04, сегодня2
Минниханов обсудит с Медведевым обвал цен на молоко‍
19:48, сегодня4
Минниханов поручил отремонтировать еще три дома культуры в Казани
17:18, сегодня4
Yota уехала в Таиланд
«Какие волосы, вы чего»: появилось полное видео проверки «Ревизорро» Чеховского рынка
17:07, сегодня18
Реклама
В Госдуме защитят сотрудников, сообщивших о фактах коррупции
16:58, сегодня5
В Казани экс-сотрудница наркоконтроля присвоила 730 тыс рублей вещественных доказательств
16:30, сегодня15
Футболисты «Рубина» Оздоев и Набиуллин переходят в «Зенит»
16:27, сегодня8
ВТБ: доход семейных клиентов на 50% выше холостых
16:18, сегодня3
Метшин пообещал решить проблему с жутким запахом у жителей дома. Они страдают два года
15:58, сегодня43
Завтра в Казани ожидается туман и -7 градусов
15:35, сегодня1
В Татарстане чиновник год незаконно жил в служебной квартире
15:23, сегодня11
В Татарстане на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей
14:55, сегодня26
В Казани «Электронный Татарстан» начал принимать новые купюры в 200 и 2000 рублей
14:41, сегодня4
Премьер-министр Татарстана представил нового главу Минздрава РТ коллективу ведомства
14:07, сегодня28
В Казани задержали сотрудников почты за кражу дорогих посылок
13:39, сегодня23
В Татарстане в дачном поселке нашли обледеневший труп
12:48, сегодня7
«Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов
12:36, сегодня3
В Татарстане возбудили дело за плохую уборку дорог
12:26, сегодня8
Минобрнауки готовится к проведению масштабной реформы техникумов и колледжей в России
12:25, сегодня7
Мэрия Казани отказалась согласовать митинг памяти политика Бориса Немцова
12:07, сегодня42
В Татарстане осудили фермера, чей бык насмерть забодал пожилую женщину
11:26, сегодня16
Как улучшить успеваемость во время обучения в ВУЗе?
11:25, сегодня7
В Татарстане назначили нового министра здравоохранения
11:16, сегодня44
Выгодный вариант билетов в любом направлении
11:15, сегодня6
В Казани бизнесмен хотел взыскать с Burger King почти 2,5 млн рублей
11:03, сегодня7
ВТБ расскажет о новых технологиях финалистам олимпиады «Я – профессионал»
11:00, сегодня
Мухаметшин назвал "вбросом" слухи об отставке главы Минздрава РТ Аделя Вафина‍
10:59, сегодня21
В Казани нашли повешенным восьмиклассника
10:54, сегодня19
Критикуемая казанцами 176-килограммовая эксперт по красоте попала на шоу «Взвешенные люди»
10:28, сегодня54
В Татарстане парень поджег незнакомца в подъезде
10:21, сегодня22
«Ростелеком» смонтировал более половины систем видеонаблюдения за выборами Президента РФ
10:18, сегодня7
«Будем жить с детьми в собачьей конуре». В РТ многодетную семью выселяют из дома на улицу
10:15, сегодня71
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 1 процент
09:44, сегодня4
Минниханов поручил восстановить здание художественного училища в Казани
09:36, сегодня19
Сколько заработали казанцы, которые вложились в недвижимость в 2016
09:18, сегодня3
«Чтобы на себя эти земли не переписал!»: Минниханов отчитал главу Зеленодольского района
09:13, сегодня29
В Казани арестовали следователя и адвоката по делу о взятке в 300 тыс рублей
08:39, сегодня16
Власти России все-таки решили закрыть Пороховой завод в Казани
08:12, сегодня68
Сегодня в Казани ожидается до 9 градусов мороза
06:15, сегодня
СМИ: Адель Вафин все-таки ушел с должности главы Минздрава Татарстана
19:59, 13.02.201864
Спикер Госсовета пообещал принимать законы "по заказу" от жителей Татарстана
18:26, 13.02.201855
В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин
18:16, 13.02.201871
СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети
17:45, 13.02.201814
Глава "Метроэлектротранса" о ДТП с участием трамваев: "В 2017 мы никого не убили"
17:41, 13.02.201811
Стала известна основная версия крушения Ан-148 под Москвой
17:30, 13.02.201852
Суд начал банкротство татарстанской авиакомпании "ВИМ-Авиа"
17:21, 13.02.20184
Власти признали, что Татарстан падает в демографическую яму‍
16:55, 13.02.201851
В Татарстане слепили мечеть из снега
16:41, 13.02.201818
В Казани задержали парня, который загрузил порно с детьми на файлообменник
16:31, 13.02.20189
СМИ: в Казани ушла в отставку судья, в отношении которой глава СКР попросил возбудить дело
16:02, 13.02.201816
В Казани завели дело на парня, который забрал из лотка банкомата оставленные там деньги
15:47, 13.02.201833
Завтра в Казани будет без осадков и -9 градусов
15:35, 13.02.2018
Врача, работавшего в Татарстане, осудили за надругательство над беспомощной пациенткой
15:16, 13.02.201826
В Казани в трамваях и троллейбусах разрешат оплачивать проезд банковской картой‍
14:58, 13.02.201815
В Казани трамвайный маршрут №5 продлят на две остановки
14:30, 13.02.201815
В Казани по делу о комментарии "ВКонтакте" прошли обыски у противницы татарского языка
14:12, 13.02.2018212
В Татарстане осудили мужчину, который перерезал горло 23-летней девушке
14:06, 13.02.20185
В Казани в метро ежемесячно исчезали около 15 тыс жетонов
13:30, 13.02.201835
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей

В Татарстане на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей
16+
Фото: http://minsvyaz.ru/

В этом году на повышение квалификации чиновников потратят 25 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, обучение пройдут 3,5 тыс государственных и муниципальных служащих.

- 3,3 млн рублей выделят на обучение деловому письму чиновников, 2,7 млн рублей — на курсы по работе с обращениями граждан, 2,1 млн рублей — на повышение компьютерной грамотности, - говорится в сообщении.

Кроме того, госслужащие пройдут курсы управление проектами, деловой английский, основы делопроизводства. Обучаться они будут в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. 

Напомним, ранее сообщалось, что власти Татарстана планируют потратить 10 млн рублей на обучение сотрудников Минздрава РТ управлению системой здравоохранения в Сингапуре

Люция Кашапова, 14.02.2018, 14:55
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин14 февраля 2018, 15:02
ВОРОВСТВО В ТЮРЬМУ ИХ НАДО

учить?7 БИТЬ НОГАМИ! выродков
0
12
Согласны с автором?
Дмитрий14 февраля 2018, 15:09
Вот еще, денег на этих бездарей тратить !! Все равно толку ни будет , проще и лучше разогнать их всех , кого то на нары , а гого то просто уволить !! Нет толку ни от перестановки чтновников и так же ни будет толку от повышения каллификации !! Поменять нужно всю систему !! Вот сегодня смотрел новости и там обсуждали почему татарстан упал в демографическую яму , они даже здесь ни чего толком ни сказали , хотя всем очевидно по чему это происходит , а чинушам вот ни понятно почему то , несут какую то чушь , как всегда!! Так что ни будет толку от их переобучения !!
0
17
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:10
Их учить- только портить
1
14
Согласны с автором?
Герцог14 февраля 2018, 15:13
Курсы квалификации, например ,в Америке не проводятся (я исключаю здесь стажировки узких-специалистов прикладников).Там не любят заниматься бесполезными вещами.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:15
Может дешевле сразу грамотных чиновников брать?!
Лучший комментарий
0
30
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:16
Нафига набрали неграмотных?!
Выпнуть по служебному несоответствию и набрать нормальных >-(
0
18
Согласны с автором?
Стас14 февраля 2018, 15:17
Дайте мне половину из общей суммы и я их сам без тендера научу.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Может дешевле сразу грамотных чиновников брать?!
Развернуть
Ахах, браво!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:27
Нанаберут бездарей из деревень, а потом учи их и переучивай!
1
12
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:34
Все это из программы высшего оброзование. А что они там вобще делали без оброзования..
1
3
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:38
Как можно подзаработать в свободное время и повысить свой бюджет? Предлагаю Вам легальный вид заработка с большими перспективами и возможностями. http://info-pro.tel/tds/at6c
2
0
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:43
А учителя,кто,наверно жулье.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 15:57
Их не надо учить, их менять надо чтобы не засиживались долго, вот будет эффект во благо общества. Менять и точка !
0
12
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:02
Кого то научить , кого то поменять, кого решит суд.(!)
1
2
Согласны с автором?
Ага14 февраля 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Дайте мне половину из общей суммы и я их сам без тендера научу.
Развернуть
Уже присмотрел, куда сорвешься за 12,5 млн.?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:08
Лучше как при Сталине - не справился - путевку в Магадан.
Толку то на этих дер..дармоедов миллионы тратить?
0
12
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:15
Их что всех с улицы набрали по объявлениям, что учить их надо? Во дают...>-(
0
7
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:37
Совершенно ненужная трата бюджетных денег. Лучше потратить эти средства на медицинское оборудование, ремонт школ или детский сад отремонтировать.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Может дешевле сразу грамотных чиновников брать?!
Развернуть
Надо брать тех на работу, кто письма писать правильно, грамотно умеет. Для этого существует отдел кадров. Сочинить деловое письмо, ответ, это не надо быть Львом Толстым. Как правило все по единому образцу делается. На компьютере сейчас дети уже в садиках разбираются (зачем деньги тратить на обучение дураков). Потом опять дело заведут на какого-нибудь замминистра.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 16:56
Пусть в Сабах хорошую школу откроют!
И ПТУ " сабинский институт президентства"
И ушить не надо будет потом их по три раза правильно читать и писать!
0
7
Согласны с автором?
горожанин14 февраля 2018, 17:01
моё мнение такое: если ты занимаешься чем то, то ты сам в первую очередь должен совершенствоваться в нём . не знаю ни одного, на кого работодатель потратил бы пару лямов на повышение компьютерной грамотности. вся инфа о компьютерах есть в инете.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин14 февраля 2018, 18:23
Учить как чётче перекладывать бумажку со стола на стол стоит 25 лимонов...
0
0
Согласны с автором?
Фрекен Бок14 февраля 2018, 18:43
"власти Татарстана планируют потратить 10 млн рублей на обучение сотрудников Минздрава РТ управлению системой здравоохранения в Сингапуре"
А что, в Сингапуре больше некому управлять своим здравоохранением чтоли? Спят и видят, когда наши неучи к ним приедут.
0
2
Согласны с автором?
про14 февраля 2018, 19:23
Да это только отмазкаА на самом деле 25 лямов Спишут себе в карман
0
0
Согласны с автором?
Горожанинв14 февраля 2018, 20:29
Ихх
0
0
Согласны с автором?
Горожанинв14 февраля 2018, 20:33
Их надо не переобучивать ,их надо воспитывать и очень контролировать ,чтобы руки всегда были чистыми
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 66
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru