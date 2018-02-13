Премьер-министр Татарстана представил нового главу Минздрава РТ коллективу ведомства

Он также поблагодарил его предшественника Аделя Вафина за проделанную работу

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил нового главу Минздрава РТ Марата Садыкова коллективу ведомства.

Но перед этим Песошин поблагодарил его предшественника Аделя Вафина за проделанную работу.

- Выполнен огромный объем работы в части информатизации сферы здравоохранения. Также стоит отметить, что в минувшем году в республике стартовала большая программа модернизации поликлиник, - сказал премьер-министр.

Что касается нового министра, то он хорошо известен в профессиональных кругах. Отмечается, что Марат Садыков с 2000 по 2008 гг. был главным врачом Казанского онкологического диспансера. А последние 10 лет занимал пост главврача 7-й горбольницы.

- Эта больница была построена с «нуля». Сегодня она фактически является образцовым медицинским учреждением, - подчеркнул Песошин.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отставке Аделя Вафина и назначении Марата Садыкова. Вафин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.