В Татарстане в дачном поселке нашли обледеневший труп

В Заинском районе Татарстана в садовом обществе "Успех" накануне нашли обледеневший труп 46-летнего мужчины, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Мужчину без определенного места жительства нашли около 17:00. Сейчас выясняется причина смерти мужчины, а также как давно он погиб, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.

Отметим, последние дни в Татарстане наблюдается очень низкая температура, ночью она может достигать -20 градусов.