Минобрнауки готовится к проведению масштабной реформы техникумов и колледжей в России

Министерство образования и науки России готовится к проведению масштабной реформы среднего образования в стране. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам замминистра образования Ирины Потехиной, проект стратегии развития профессионального образования в настоящее время имеет «высокую степень готовности».

- Появляются новые рынки, к примеру, социальных услуг, где требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки. Это частный рынок, и там хотят видеть людей со специальным образованием, — рассказала она.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, в основе проекта лежит создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности, деятельность которых будет ориентирована на выпускников школ и на переподготовку уже имеющих образование граждан.

По словам экспертов, если существующая в России система не будет реформирована, качество среднего образования будет лишь ухудшаться, в частности, из-за недостаточного финансирования учебных заведений на фоне прогнозируемого роста числа желающих поступить в колледж или техникум.