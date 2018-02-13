«Ростелеком» запускает сериал из 35 эпизодов

«Ростелеком» впервые запускает рекламную кампанию в формате сериала, который будет распространяться в digital-среде

Длительность каждой серии – 10 секунд, в течение которых раскрываются интересные подробности отношений между членами семьи, а также рассказывается про услугу, дополнительный сервис или опцию «Ростелекома», которые приходят им на помощь. Например, про «Родительский контроль», «Видеопрокат» и «Управление просмотром», доступные всем пользователям «Интерактивного ТВ». Получился первый преролл-сериал со своим сюжетом, завязкой и кульминацией (прероллы – это короткие рекламные ролики, которые предваряют просмотр видеоконтента в интернете).

Трейлер: Преролл-драма "Трезвон" от Ростелекома https://youtu.be/_0kS-U6S3qE

*Текст материала предоставлен партнером