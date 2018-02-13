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В Казани арестовали следователя и адвоката по делу о взятке в 300 тыс рублей

В Казани арестовали следователя и адвоката по делу о взятке в 300 тыс рублей
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Фото: ProKazan.ru

В Казани арестовали следователя отдела полиции «Гвардейский» Марата Усманова по делу о взятке в 300 тыс рублей. Он отправлен под стражу до 8 апреля. Также фигурантом этого дела стал и казанский адвокат Шамиль Хаялетдинов, пишет «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что потерпевшим стал свидетель, проходящий по делу о мошенничестве. Ему Усманов сообщил о возможном уголовном преследовании и порекомендовал помощь знакомого адвоката, который бы смог ему помочь в этом деле.

- Взятку свидетель не стал давать, после чего стал подозреваемым. Ему также пригрозили арестом, после этого он пришел на допрос с деньгами, - говорится в сообщении.

После допроса свидетель отдал деньги адвокату, но адвоката сразу задержали и он дал показания против следователя.

В результате проверки Марат Усманов был уволен из органов внутренних дел. 

Элина Валеева, 14.02.2018, 08:39
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин14 февраля 2018, 08:51
Что то знакомая личность этот Марат;)
Где то я его встрепал ..
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