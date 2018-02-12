В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин

В Казани обсудили проблему создания банка спермы мусульманских мужчин, чтобы таким образом помочь бездетным мусульманкам, изъявившим желание забеременеть методом ЭКО. Обсуждение состоялось в минувшие выходные, сообщает "Татар Информ".

- Женщины подняли очень важный вопрос – проблему искусственного оплодотворения. Они говорили о необходимости создания банка спермы мусульманских мужчин для мусульманок, не имеющих возможности забеременеть, – заявил по итогам обсуждения один из организаторов встречи Рустем Ямалеев.

По его словам, присутствующие отметили важность того, чтобы "все было совершено по канонам, и хазрат мог читать дуа (молитву)".

В ходе обсуждения выяснилось, что такая база будет востребована среди замужних женщин, не имеющих возможности забеременеть естественным путем, и незамужних одиноких женщин, желающих иметь детей.



По итогам встречи сторонам прийти к общему итогу не удалось, поэтому было решено посвятить этой теме еще одно заседание, на которое будут приглашены и религиозные деятели, и специалисты по ЭКО.

Напомним, ранее ProKazan.ru отправился в казанский банк спермы и узнал, что представляет из себя "розовая комната", от кого предпочитают рожать казанские женщины и сколько можно заработать ручным трудом.