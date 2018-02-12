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В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин

В Казани хотят создать банк спермы мусульманских мужчин
16+
Фото: Wikimedia.org

В Казани обсудили проблему создания банка спермы мусульманских мужчин, чтобы таким образом помочь бездетным мусульманкам, изъявившим желание забеременеть методом ЭКО. Обсуждение состоялось в минувшие выходные, сообщает "Татар Информ".

- Женщины подняли очень важный вопрос – проблему искусственного оплодотворения. Они говорили о необходимости создания банка спермы мусульманских мужчин для мусульманок, не имеющих возможности забеременеть, – заявил по итогам обсуждения один из организаторов встречи Рустем Ямалеев.

По его словам, присутствующие отметили важность того, чтобы "все было совершено по канонам, и хазрат мог читать дуа (молитву)".
 
В ходе обсуждения выяснилось, что такая база будет востребована среди замужних женщин, не имеющих возможности забеременеть естественным путем, и незамужних одиноких женщин, желающих иметь детей.
 

По итогам встречи сторонам прийти к общему итогу не удалось, поэтому было решено посвятить этой теме еще одно заседание, на которое будут приглашены и религиозные деятели, и специалисты по ЭКО.

Напомним, ранее ProKazan.ru отправился в казанский банк спермы и узнал, что представляет из себя "розовая комната", от кого предпочитают рожать казанские женщины и сколько можно заработать ручным трудом.

Денис Зарипов, 13.02.2018, 18:16
Тэги: Религия, Секс
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Комментарии

Горожанин13 февраля 2018, 18:25
Мдааа.... сначала разделение по продуктам в магазине, теперь по сперме.
Странно.
2
19
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Горожанин13 февраля 2018, 18:30
дрочить харам же :-D
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3
38
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Горожанин13 февраля 2018, 18:31
"Они говорили о необходимости создания банка спермы мусульманских мужчин для мусульманок, не имеющих возможности забеременеть."

Значит, аллах не хочет. Против аллаха попрете?! :-D
4
35
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Горожанин13 февраля 2018, 18:31
Если мужик генетически русский, но принял ислам, сперма автоматически станет мусульманской?)
3
29
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Горожанин13 февраля 2018, 18:35
это будет тот же материал европейцев так как мусульмане несут в себе гены славян,сарматов,немцев,кавкацев и других нмродов
2
5
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Горожанин13 февраля 2018, 18:38
А мулла когда читает, когда дрочат или когда оплодотворяют? Как правильно?
2
21
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Горожанин13 февраля 2018, 18:39
Куда приходить сдавать?
2
5
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Горожанин13 февраля 2018, 18:45
«…которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками» (сура аль-Муъминун, 4-6)
5
4
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Горожанин13 февраля 2018, 18:46
попахивает любимой наукой Гитлера - евгеникой
2
11
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Димас люблю пивас13 февраля 2018, 18:46
За деньги готов дрочить для мусульман сперму в неограниченном количестве :-D цена? за грамм:-D
1
13
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Ага13 февраля 2018, 18:47
У меня качественная сперма(!):-D
1
7
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Горожанги13 февраля 2018, 18:50
Димас, твоя сперма на пиве, значит не гожа.
2
2
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Горожанги13 февраля 2018, 18:51
А этот банк будет подчиняться ЦБ ?
0
8
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Горожанин13 февраля 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
За деньги готов дрочить для мусульман сперму в неограниченном количестве :-D цена? за грамм:-D
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Петушок Гамбурский тебе нужно в Евросоюз
2
2
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Горожанин13 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
дрочить харам же :-D
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Воровать же можно
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ага13 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
За деньги готов дрочить для мусульман сперму в неограниченном количестве :-D цена? за грамм:-D
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Ты у всех готов, не только у мусульман. Открой лавку, как сапожники ставят будки. Может, кто и заглянет, чтобы ты передёрнул ему.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:13
А дрочить Аллах позволит??
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ага13 февраля 2018, 19:14
А если я гей, у меня сперма харам?:-D
2
6
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Атеистка13 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Мдааа.... сначала разделение по продуктам в магазине, теперь по сперме.
Странно.
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У мусульманских сперматозоидов хвостик полумесяцем и смотрит на Мекку.
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10
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Димас люблю пивас13 февраля 2018, 19:16
ХАЛЯЛЬ? И что говорил пророк, как об этом говорит Коран? Перегонки браги в водку не было в те времена, но низзя. А никах с пробиркой спермы в порядке вещей? МДЯ 8-|
0
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Горожанин13 февраля 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
У мусульманских сперматозоидов хвостик полумесяцем и смотрит на Мекку.
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Пхахаххахахахахахха! Ты откуда узнал? На язык пробовал?:-D
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ТатарчоноК13 февраля 2018, 19:23
Уже известно кто будет открывать.. банк?.. Не стыдите Республику..
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Горожанин13 февраля 2018, 19:24
Запрещенная ''А ну ка нусра '' таким образом хочет завоевать Россию? Ежкин кот. Апокалипсис, армагедон мля.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:28
головастики с бородой будут, чтоль?
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Горожанин13 февраля 2018, 19:31
ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ШАРИАТУ !!!!! Более того приравнивается прелюбодеянию. Бесплодные мусульманки согласно ислама должны ПРИНЯТЬ свою судьбу и не противиться воле Аллаха.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:32
Просто удивительно, как совсем на шарят в Шариате.
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Горожанги13 февраля 2018, 19:32
Конечно с бородой, как у попиков. В черном балахоне.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ШАРИАТУ !!!!! Более того приравнивается прелюбодеянию. Бесплодные мусульманки согласно ислама должны ПРИНЯТЬ свою судьбу и не противиться воле Аллаха.
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ЭКО чужой клеткой запрещено
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Горожанин13 февраля 2018, 19:55
Лучше банк умных мозгов ,то совсем беда.
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Горожанин13 февраля 2018, 19:58
Чё, опять Татарстан в перде планеты всей?
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Горожанин13 февраля 2018, 19:58
Я работать не могу, ржу с комментов. Проказа, жги. )))
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Горожанин13 февраля 2018, 20:00
Пенсию.повысте. Хватит суходрочкой заниматься. 27 лет уже этому действию.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:08
В ответ на комментарий пользователя
Петушок Гамбурский тебе нужно в Евросоюз
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а ты петушок ИГИЛовский ?
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Горожанин13 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ШАРИАТУ !!!!! Более того приравнивается прелюбодеянию. Бесплодные мусульманки согласно ислама должны ПРИНЯТЬ свою судьбу и не противиться воле Аллаха.
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Можно усыновить приемного ребенка, чтобы у малыша была семья. Или это тоже харам?
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Аэроэкспрес13 февраля 2018, 20:31
И Мусина назначим председателем банка.
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
0
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Горожанин13 февраля 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
А если я гей, у меня сперма харам?:-D
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Ты вообще 0 без палочки!
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Горожанин13 февраля 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
А если я гей, у меня сперма харам?:-D
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Я мусульманин! Что у нас совсем с ума сошли?
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:55
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
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Горожанин13 февраля 2018, 21:03
Интересно в эмиратах читают эту ересь? Надо бы написать друзьям из мусульманских стран. Надеюсь снесут микродурачка.
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