Глава «Метроэлектротранса» о ДТП с участием трамваев: «В 2017 мы никого не убили»

В 2017 году в Казани снизилось количество ДТП с участием троллейбусов и трамваев. Об этом сегодня рассказал журналистам глава "Метроэлектротранса" Асфан Галявов.

Так, если в 2016 году произошло 52 ДТП, в 47 из которых были виноваты водители электротранспорта, то в 2017 произошло всего 38. Печальная статистика: в прошлом году 4 человека в результате ДТП скончались.

- В 2017 году мы не убили никого, так скажем, по нашей вине, - рассказал Асфан Галявов. - Это очень больно, когда тебе звонят и говорят, что кого-то задавили и человек погиб, это неприятная ситуация. В этом году Бог меня уберег, и все предприятие.

К слову, если водители год проработают без аварий, они получат премию в 10 тысяч рублей, а если три года, то 50.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани трамвайный маршрут №5 планируют продлить на две остановки, а расплатиться в них можно будет при помощи банковской карты.