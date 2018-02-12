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Власти признали, что Татарстан падает в демографическую яму‍

Власти признали, что Татарстан падает в демографическую яму‍
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Фото: pixabay.com
Особо остро ситуация складывается в сельской местности

Татарстан опускается в демографическую яму, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова. В 37 районах РТ по итогам прошлого года наблюдается естественная убыль населения.

- В стране и в республике наблюдается снижение показателей демографического развития. В 2017 году в Татарстане родилось на 7,7 тыс. человек меньше, чем в 2016-м. Естественный прирост составил 4158 человек, снизившись в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, – заявила министр.

По ее словам, наиболее сложная ситуация на селе - наибольшая убыль населения отмечается в Тетюшском, Кайбицком, Рыбно-Слободском и Камско-Устьинском районах.

Естественный прирост населения зафиксирован в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Елабужском, Пестречинском, Балтасинском и Сабинском районах.

Изменить данную ситуацию намереваются при помощи специальных выплат - в Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка. Единовременные выплаты получат только те мамы, которые живут в сельской местности не менее трех лет. Выплаты начнутся уже с этого года. Для этого необходимо обратиться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства, там и выплатят деньги.

N. Vildanov, 13.02.2018, 16:55
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин13 февраля 2018, 17:08
так на что растить детей то?цены на все подняли,а зп как была в 2008 так и осталась!одного то трудно на ноги поставить,вообщем условий нет!
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2
83
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Горожанин13 февраля 2018, 17:19
А вы ещё больше воруйте в сфере жилищно-коммунальных услуг . Будет совсем хорошо.
0
49
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Горожанин13 февраля 2018, 17:21
"Виновато" по мнению чиновников малочисленное поколение 90-х, а то, что благостояние населения падает - это деза от пятой колонны и госдепа.
2
46
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435345513 февраля 2018, 17:21
Ну и как повлияют эти 50 или 100 тыч. рублей???
Это всего лишь три средних зарплат по региону.
Ситуация никак не измениться, в итоге деревни и села окончательно будут заброшены.
0
40
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Горожанин13 февраля 2018, 17:24
Как жили за счёт участков так и будут жить.
4
5
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Горожанин13 февраля 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Ну и как повлияют эти 50 или 100 тыч. рублей???
Это всего лишь три средних зарплат по региону.
Ситуация никак не измениться, в итоге деревни и села окончательно будут заброшены.
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А сколько человек в деревне работая на селе получают эту среднюю зарплату по региону? 0 целых фиг десятых!
1
16
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Горожанин13 февраля 2018, 17:42
Пару дней назад проказа писала о повышении рождаемости и снижении смертности. Сами себе противоречите
0
26
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Горожанин13 февраля 2018, 17:46
Если эти люди останутся у власти еще на шесть лет, то ли еще будет. С 1991 года, численность населения России только.понизилась. А все эти статисты, с якобы повышением рождаемости, фикция. В социальном плане, государство ноль. Цель.присвоить углеводороды в одни руки достигнута. А дальше тупик. По всем отраслям, страна на уровне Африканских стран. Главный смысл нынешнего правительства - с голоду не помрёте , но и богатыми никогда не будете. Этот посыл нынешних руководителей, подтверждён 17 летним нынешним правлееием.. Русскими, внятными словами, что они хотят сделать для народа ищ их уст никто ее слышал. Путанная речь, что мы кого то победим, уже достала. Люли хотят просто работать, зарабатывать, растить детей, жить счастливо и долго. Но с этими чинушами этого не будет никогда.
1
31
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Горожанин13 февраля 2018, 18:02
50000 в месяц на каждого ребёнка до 18 летнего возраста. Если мама выходит на работу выплаты нет. Подобная система в Германий выплата на каждого ребёнка 2000 евро.
2
19
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Фарид13 февраля 2018, 18:04
Правительство сделало все для этого: закрыли роддома в районах, повысили оплату за детские сады (Татарстан, кстати, единственный регион где платить приходится даже если ребенок не посещает детский сад), образование по факту платное (что бы не говорили про якобы бесплатное образование), дорогу в ВУЗы вообще перекрывают пресловутым ЕГЭ и сокращением бюджетных мест. Все это в то время, когда уровень жизни населения падает, количество живущих ниже черты бедности растет. Подачки 50-100тыс приведут к тому, что будут рожать безответственные, те, кто сделает это только ради получения денег - а что будет потом с ребенком, это их не будет волновать.
0
44
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Казанская13 февраля 2018, 18:09
Нищета сейчас начнет плодиться. Бабы! не рожайте от нищебродов..! Не портьте жизнь себе и детям.
0
22
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Веселый Гук13 февраля 2018, 18:20
Поедим в деревню рожать детей.
4
1
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Горожанин13 февраля 2018, 18:21
Хиляет народец из татарсташки,
Не смотря на все усилия опализа московского - минихашки.
1
10
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Горожанин13 февраля 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
"Виновато" по мнению чиновников малочисленное поколение 90-х, а то, что благостояние населения падает - это деза от пятой колонны и госдепа.
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Так ведь Набиуллина совершенно серьезно заявила, что цены в магазинах не растут, это нам только кажется
0
15
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Алмаз13 февраля 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну и как повлияют эти 50 или 100 тыч. рублей???
Это всего лишь три средних зарплат по региону.
Ситуация никак не измениться, в итоге деревни и села окончательно будут заброшены.
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100000 р. за ребенка? Если до его совершеннолетия (до 19 лет), это 15 р. в день. Меньше, чем полбуханки хлеба...
0
14
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Горожанин13 февраля 2018, 18:56
Больше общения и благосклонности друг к другу.и конечно желанного достойного отдыха.мухаметзянов икрам. ю
2
1
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Горожанин13 февраля 2018, 18:59
Поколение 90х - это лишь последствие. Последствие кризиса 90-х, снижения доходов населения, безработицы. Люди тогда выживали. А сейчас аналогично. Население будет жить в достатке и рождаемость повысится сама собой. Меры не те принимают - выделяемые деньги быстро закончатся. Нужна нормальная зарплата, доступная медицина и образование.
0
8
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Горожанги13 февраля 2018, 19:05
Путин едет по стране / А Россия вся в г...не /
3
9
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Горожанин13 февраля 2018, 19:14
Ну ниче, Метшин за всех плодится.
А народ выжить пытается
0
2
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Горожанин13 февраля 2018, 19:17
Нужны пособия по уходу за ребенком до 3 лет, а не до 1.5. Садики в 3 года, а не когда ребенку уже 3.5года.
0
2
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Горожанин13 февраля 2018, 19:21
Зарипова, в твоём в министерстве рапортуют - что 4 работы на одного казанца.
так почему никто не рожает??
виноват кто? люди, но не ты......да, да именно ты. колхозница!
0
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ТатарчоноК13 февраля 2018, 19:29
Убыль от дтп на дорогах не считали?.. Никакие банки спермы не помогут..
0
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антивильданов13 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
так на что растить детей то?цены на все подняли,а зп как была в 2008 так и осталась!одного то трудно на ноги поставить,вообщем условий нет!
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плюс ещё отсутствие дет.садов...>-(
0
4
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Горожанин13 февраля 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
Так ведь Набиуллина совершенно серьезно заявила, что цены в магазинах не растут, это нам только кажется
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Вот что.значит быть, как Икрам. Мухаметзянов.
0
0
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Горожанин13 февраля 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
Нужны пособия по уходу за ребенком до 3 лет, а не до 1.5. Садики в 3 года, а не когда ребенку уже 3.5года.
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Как попрошайки, ей Богу. Надо людям платить за труд правильные деньги! А не кутарки в два десятка тысяч.рубликов. А чинушам миллионы. Социальный уеленапрпвленный разрыв эта госдума сотворила во главе с госсоветом. А Путин утвердил. В какой цивилизованный, богатой углеводородами стране, получами такие зарплаты и пенсии!? А полковники , типа Захарченко дома хранят 9 миллиардов рублей?
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:42
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:56
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,
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