Власти признали, что Татарстан падает в демографическую яму‍

Особо остро ситуация складывается в сельской местности

Татарстан опускается в демографическую яму, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова. В 37 районах РТ по итогам прошлого года наблюдается естественная убыль населения.

- В стране и в республике наблюдается снижение показателей демографического развития. В 2017 году в Татарстане родилось на 7,7 тыс. человек меньше, чем в 2016-м. Естественный прирост составил 4158 человек, снизившись в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, – заявила министр.

По ее словам, наиболее сложная ситуация на селе - наибольшая убыль населения отмечается в Тетюшском, Кайбицком, Рыбно-Слободском и Камско-Устьинском районах.

Естественный прирост населения зафиксирован в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском, Елабужском, Пестречинском, Балтасинском и Сабинском районах.

Изменить данную ситуацию намереваются при помощи специальных выплат - в Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка. Единовременные выплаты получат только те мамы, которые живут в сельской местности не менее трех лет. Выплаты начнутся уже с этого года. Для этого необходимо обратиться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства, там и выплатят деньги.