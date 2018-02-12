В Татарстане слепили мечеть из снега

В Буинском районе Татарстана местные пенсионеры слепили мечеть из снега. Об этом пишет местная газета «Байрак».

С помощью трактора мастера собрали снег в кучу, слепили мечеть, а затем покрасили ее, чтобы добиться максимального сходства с реальной мечетью.

Отмечается, что пенсионеры намерены участвовать в конкурсе «Макет моей мечети» и занять первое место.