В Казани задержали парня, который загрузил порно с детьми на файлообменник

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который залил порнографические материалы с детьми на файлообменник, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый, проживающий в квартире на проспекте Победы, в середине ноября разместил на файлообменном сервисе Shareaza порно с детьми, которые не достигли 14 лет.

- По данному факту было возбуждено дело по статье "Распространение порнографических материалов участием несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста". 11 февраля мужчина был задержан, а после отпущен домой под подписку о невыезде, - рассказали Prokazan.ru.

Следственный комитет продолжает расследование преступления.