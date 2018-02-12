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В Казани задержали парня, который загрузил порно с детьми на файлообменник

В Казани задержали парня, который загрузил порно с детьми на файлообменник
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину, который залил порнографические материалы с детьми на файлообменник, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, подозреваемый, проживающий в квартире на проспекте Победы, в середине ноября разместил на файлообменном сервисе Shareaza порно с детьми, которые не достигли 14 лет.

- По данному факту было возбуждено дело по статье "Распространение порнографических материалов участием несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста". 11 февраля мужчина был задержан, а после отпущен домой под подписку о невыезде, - рассказали Prokazan.ru.

Следственный комитет продолжает расследование преступления.

Денис Зарипов, 13.02.2018, 16:31
Тэги: Криминал, Отношения
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Комментарии

Горожанин13 февраля 2018, 16:51
это не парень , это черт поскудный
0
7
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Горожанин13 февраля 2018, 16:51
Парень. 43 года.
Че не МАЛЬЧИК то?
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1
25
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Горожанин13 февраля 2018, 16:56
Это не парень это взрослый дятька извращенец.
0
6
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Горожанин13 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Парень. 43 года.
Че не МАЛЬЧИК то?
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у проказани .словечко парень всовывается в любую статью. независимо от тематики. словарный запасец у килек пера как у Эллочки 12-и стульной
0
4
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Веселый Гук13 февраля 2018, 18:20
Он кже почти пинсионер!
1
1
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:52
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

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Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
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