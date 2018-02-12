СМИ: в Казани ушла в отставку судья, в отношении которой глава СКР попросил возбудить дело

В Казани судья Вахитовского районного суда Галина Андреянова ушла в отставку. Об этом пишут «Idel.Реалии» со ссылкой на источники.

Однако в пресс-службе порталу ProKazan.ru Вахитовского районного суда Казани данную информацию не подтвердили.

- Нет, судья работает. Она находится на своем рабочем месте, - прокомментировали ProKazan.ru в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вынес два представления о возбуждении уголовных дел на двух судей из Казани. Глава Следкома дал согласие на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани Марины Фирсовой, а также в отношении судьи Вахитовского районного суда Казани Галины Андреяновой.

Они подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере».