Завтра в Казани будет без осадков и -9 градусов

Завтра, 14 февраля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-восточный слабый. Минимальная температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, при прояснениях до -22 градусов. Максимальная температура воздуха днем 7-9 градусов мороза. На дорогах гололедица.