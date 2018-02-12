Врача, работавшего в Татарстане, осудили за надругательство над беспомощной пациенткой

В Подмосковье осудили врача-реаниматолога Подольской городской больницы №2, который надругался над 43-летней пациенткой, пишут «Известия».

Суд признал его виновным и приговорил к 7,5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее подсудимый работал в Чистополе, Алексеевске, а также в Казани.

Все произошло в ночь с 4 на 5 января 2017 года. Подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивления.