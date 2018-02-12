В Татарстане осудили мужчину, который перерезал горло 23-летней девушке

Верховный суд Татарстана вынес приговор 29-летнему жителю Самарской области, который перерезал горло 23-летней девушке в Нижнекамске. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину) и ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть совершённое преступление), - сообщили в ведомстве.

Напомним, тело девушки было найдено 27 сентября в квартире дома по улице Баки Урманче.

Подсудимый приехал из Самарской области 15 сентября, после чего устроился на работу на одно из предприятий. Будучи в нетрезвом состоянии, находясь в квартире ранее знакомой 23-летней девушки, мужчина похитил ювелирные украшения на сумму более 100 тыс рублей, а после расправился с ней.

После совершения убийства он уехал из Татарстана, его задержали уже за пределами республики. Ранее он был судим за мошенничество, разбой и грабеж.

Таким образом, суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.