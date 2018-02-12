В Казани в метро ежемесячно исчезали около 15 тыс жетонов

В Казани в прошлом году из метрополитена ежемесячно исчезали около 15 тыс жетонов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

- Люди забирали с собой жетоны в качестве сувениров. А это наша оборотность, наши деньги, - сказал Галявов.

Отметим, что себестоимость одного жетона составляет 72 рубля. Сейчас в обороте метрополитена находится около 200 тыс жетонов.

Также Галявов отметил, что в сутки казанский метрополитен перевозит 92 тыс человек. Самый большой поток пассажиров на станциях «Проспект Победы» и «Площадь Тукая».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция «Сахарова» расположится вдоль проспекта Альберта Камалееваперед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: «Фучика», «Ломжинская», «10 микрорайон» и «Сахарова». Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано. Пока идут подготовительные работы и изыскания.