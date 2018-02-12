«Меня по ложным обвинениям держат в тюрьме»: экс-ректора КХТИ Дьяконова оставили в СИЗО

Верховный суд Татарстана оставил в силе решение продлить арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову. Он останется в СИЗО до 27 апреля.

Свою вину бывший ректор так и не признает.

- Я не мошенник. Меня по ложным обвинениям держат в тюрьме, - заявил он сегодня на суде. - Оказывается давление на свидетелей и на меня. Я требую справедливого суда.

Напомним, экс-ректора обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также в мошенничестве подозреваются проректор по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.