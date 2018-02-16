ДелайДобро. Редакция ProKazan.ru объявляет сбор кормов для приюта «Кот и пес»

В приюте живут более 350 собак и почти 30 кошек, спасенных когда-то с улицы

В Зеленодольском районе находится приют «Кот и Пёс», там живут более 350 собак и почти 30 кошек, спасенных когда-то с улицы. Приют существует только за счет благотворительных пожертвований и помощи волонтеров, государственной поддержки он не получает.

Редакция портала ProKazan.ru организует сбор помощи для животных.

Приюту требуются:

- крупы,

- сухой корм (для кошек/собак),

- древесный наполнитель для кошачьего туалета.

Сбор будет проходить до 23 февраля в редакции ProKazan.ru по адресу Декабристов, д. 2.

Телефон для справок: 519-45-09

Если вы хотите предложить иную помощь, например, привезти строительные материалы или стать волонтером, свяжитесь с администратором приюта по телефону: 8 (960) 048-59-44