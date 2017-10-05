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Власти Казани согласовали митинг в защиту татарского языка

Власти Казани согласовали митинг в защиту татарского языка
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В исполкоме Казани согласовали проведение митинга, приуроченного к Международному дню родного языка. Акция пройдет 18 февраля в сквере Славы у станции метро "Проспект Победы", об этом сообщает "Коммерсантъ"

По словам председателя президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева, на митинге активисты планируют поднять тему преподавания татарского языка в школах.

Ранее ВТОЦ предлагал мэрии согласовать одну из пяти площадок в центре города. Однако чиновники заявили, что эти площадки заняты. Ранее ВТОЦ объявил февраль "месяцем борьбы за сохранение татарского языка", призвав "татар во всем мире" организовывать пикеты и митинги.

Напомним, ранее в центре Казани на улице Кремлевская напротив здания Министерства образования и науки РТ накануне прошел одиночный пикет в защиту татарского языка. По словам активиста "Союза татарской молодежи "Азатлык" Рафика Каримуллина, он требует вернуть обучение татарскому языку в школах и детских садах Татарстана в полном объеме и "в соответствии 8 статьи Конституции РТ" (она гласит, что татарский и русский языки являются равнозначными на территории республики).

N. Vildanov, 12.02.2018, 18:36
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2018, 18:50
Закрывай комменты сразу!
1
12
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:50
Сейчас здесь будет лютый сpa4!!!
0
12
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Горожанин12 февраля 2018, 18:58
No comment
0
4
Согласны с автором?
Валек12 февраля 2018, 19:05
да пусть делают что хотят, все же знают правду
1
14
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:06
Эта тема надоела
1
13
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:10
Анекдот для разрядки атмосферы

- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П*дор@сы, сэр.
Лучший комментарий
3
18
Согласны с автором?
Димон12 февраля 2018, 19:13
Спасибо сказажите, что не Юдино, как Навальному.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:14
А почему не на мусорном заводе?
1
12
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:17
За одиночный пикет сажают, но тут же власти организовали..
Только выгодные, показушные пикеты разрешены..
1
7
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:20
:-P
6
1
Согласны с автором?
КАА12 февраля 2018, 19:23
Уж всё, татарский им "запрещают". Сами раздувают скандал.
1
15
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:41
Сейчас петушня с пуза крошки уберет,и прилетит гадить))
0
4
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:52
Пууууутииин!
0
0
Согласны с автором?
ТатарчоноК12 февраля 2018, 20:11
Экстремизмом завеяло..
0
2
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 20:15
В ответ на комментарий пользователя
Анекдот для разрядки атмосферы

- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- П*дор@сы, сэр.
Развернуть
:-D :-D:-D
1
0
Согласны с автором?

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