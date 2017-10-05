Власти Казани согласовали митинг в защиту татарского языка

В исполкоме Казани согласовали проведение митинга, приуроченного к Международному дню родного языка. Акция пройдет 18 февраля в сквере Славы у станции метро "Проспект Победы", об этом сообщает "Коммерсантъ"

По словам председателя президиума Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева, на митинге активисты планируют поднять тему преподавания татарского языка в школах.

Ранее ВТОЦ предлагал мэрии согласовать одну из пяти площадок в центре города. Однако чиновники заявили, что эти площадки заняты. Ранее ВТОЦ объявил февраль "месяцем борьбы за сохранение татарского языка", призвав "татар во всем мире" организовывать пикеты и митинги.

Напомним, ранее в центре Казани на улице Кремлевская напротив здания Министерства образования и науки РТ накануне прошел одиночный пикет в защиту татарского языка. По словам активиста "Союза татарской молодежи "Азатлык" Рафика Каримуллина, он требует вернуть обучение татарскому языку в школах и детских садах Татарстана в полном объеме и "в соответствии 8 статьи Конституции РТ" (она гласит, что татарский и русский языки являются равнозначными на территории республики).