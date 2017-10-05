В Госсовете Татарстана отказались поддержать законопроект о прямых выборах мэров

Данная инициатива была отклонена, так как "нынешняя вертикаль власти в республике полностью устраивает наших жителей"

Депутаты комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовали парламенту отклонить законопроект о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении", предусматривающий прямые выборы в городах Татарстана. Об этом стало известно сегодня.

По словам председателя комитета Альберта Хабибуллина, законопроект необходимо отклонить, так как "нынешняя вертикаль власти в республике полностью устраивает наших жителей". В качестве примера он привел Оренбургскую область, которая, попробовав другой порядок формирования, остановилась на модели Татарстана.

Напомним, законопроект внесли ранее депутаты от партии КПРФ Артем Прокофьев, Александр Комисаров и Хафиз Миргалимов. Они предлагали избрание глав Казани и Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов на выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Прежде Госсовет Татарстана отклонял идею инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. При этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана рассмотрела ходатайство оппозиционеров Набережных Челнов о регистрации инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Отмечалось, что поданное ходатайство соответствует всем требованиям.