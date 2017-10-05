В Татарстане трех парней обвинили в групповом изнасиловании девушки

В Арске возбудили дело на трех парней - двух 25 лет и одного 26 лет - которые, по версии следствия, изнасиловали 31-летнюю девушку, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 30 декабря 2017 года парни выпивали вместе с девушкой, находясь дома у одного из них.

- В районе полудня они изнасиловали девушку, по данному факту 10 февраля в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело, - сообщили ProKazan.ru.

Парни были задержаны, уточняются обстоятельства происшествия. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Изнасилование, совершенное группой лиц" и "Насильственные действия сексуального характера".