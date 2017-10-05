В Татарстане от отравления скончались два брата

В Нижнекамске скончались два брата, предварительно, от отравления, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

- Двое мужчин 57 и 53 лет были найдены мертвыми ночью 11 февраля у себя дома в квартире по улице Чабьинская, сейчас проверяется версия, что они отравились неопознанным пока веществом, - сообщили ProKazan.ru.

По некоторым данным, братья выпивали, когда у них закончился алкоголь, они перешли на яд от тараканов.

Тела погибших направлены на судмедэкспертизу, сейчас Следственный комитет проводит проверку и выясняет причины смерти мужчин.