В Казани задержали гендиректора Союза арбитражных управляющих за «взятку» в 5 млн рублей

В Казани был задержан гендиректор Союза арбитражных управляющих "Правосознание" Рифат Габтрахманов, информацию, появившуюся в других СМИ, подтвердил источник ProKazan.ru. Он был задержан 8 февраля после передачи 5 млн рублей.

Предварительно, в ноябре прошлого года компания "Открытие" стала банкротом, ее конкурсным управляющим была назначена представитель Союза арбитражных управляющих "Правосознание" Гульнара Фалалеева. При этом сумма задолженности компании-банкрота превысила 300 000 000 рублей.

По версии следствия, Габтрахманов и Фалалеева требовали 11 млн рублей от собственников компании "Открытие" за непривлечение к субсидиарной и уголовной ответственности при процедуре банкротства предприятия.

- В результате Габтрахманов и помощник Фалалеевой С. Вартеванян, которого взяли в качестве посредника, были задержаны на квартире представителя учредителя компании "Открытие". По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Коммерческий подкуп в особо крупном размере", суд отправил Габтрахманов под домашний арест до 8 апреля, - сообщили ProKazan.ru.