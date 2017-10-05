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СМИ: замминистра здравоохранения РТ была убита

СМИ: замминистра здравоохранения РТ была убита
16+
Фото: "Бизнес Online"
Однако в Следственном комитете данную информацию не подтвердили

Заместитель здравоохранения РТ Елена Шишмарева была убита. Об этом пишет Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из Москвы в Казань едут следователи, чтобы расследовать данное преступление.

Однако порталу ProKazan.ru в пресс-службе Следственного комитета информацию об убийстве не подтвердили.

- Нет, это неправда, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 9 февраля в Казани в здании КГМА прошла церемония прощания с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, которая была найдена мертвой 7 февраля у себя дома в селе Столбище Лаишевского района. На теле погибшей было обнаружено около 8 ран, они были нанесены кухонным ножом, рассматриваются разные версии. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Люция Кашапова, 12.02.2018, 15:13
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2018, 15:16
замнут ведь8'-(
13
38
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Горожанин12 февраля 2018, 15:21
А комментаторы местные давно это знали )))
1
44
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Слушатель12 февраля 2018, 15:26
Монетку надо бросить. Орёл решка. И так гадали, а теперь ещё страсти нагнетают. Отвечать нужно за информацию, а писать сплетни
1
9
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Горожанин12 февраля 2018, 15:30
Кто то раны нанёс же? Значит не сама умерла.
1
26
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Стас12 февраля 2018, 15:32
Шептицкий готовься к отставке, если твои следаки на столько непрофессиональны, что не могут отличить убийство от самоубийства!
Лучший комментарий
7
115
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Горожанин12 февраля 2018, 15:38
И похоронили сразу , и 8 раз себя в шею ударила ! Ну конечно это самоубийства :-D Вить Тетя всего хотела чтоб все врачи РТ прошли переотестацию через ее «Ооо»
1
49
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Горожанин12 февраля 2018, 15:42
Московские следователи недавно по Нижнекамску проверку провели после суицида Пиркина, а сейчас будут в Казани проводить, и зачем нам тогда СК по татарстану!???
2
84
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Горожанин12 февраля 2018, 15:46
управа найдется когда-то или нет?!!!!!! сама себя 8!!!!! раз. нет, не может такого быть. ведь все ясно, что ее убрали, чтобы не успела дать показания.
0
47
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Горожанин12 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Напали на бедного шептицкого
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Шептицкий покрывал убийцу, возможно он с ним заодно!
6
53
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Дмитрий12 февраля 2018, 15:54
Вот до чего дошли , до убийства связанного с коррупцией !!
0
23
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Горожанин12 февраля 2018, 15:59
СК по РТ надо полностью разогнать, доверие утраченно окончательно!!!
4
60
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Нинель12 февраля 2018, 16:01
Не было у нас в Казани справедливости и не будет! Наше правительство Казани ведет такую же политику, как и в Москве! Такая же судебная система..., поэтому удивляться нечему! Будет другой президент в России, может что то поменяется...
4
29
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Горожанин12 февраля 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Шептицкий покрывал убийцу, возможно он с ним заодно!
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Почему убийцу не ищут, чем занимаются эти бестолочи из СК, почему покрывают его???
1
36
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Горожанин12 февраля 2018, 16:22
Очень подозрительно вела себя телекомпания "Эфир": ни в день убийства ни в день похорон, ни в "Городе", ни в "перехвате" ни словом не обмолвились о смерти Шишмаревой. Она все-таки не последний человек - целый заместитель министра РТ. Тем более "Эфир" обычно целую съемочную бригаду направляет туда, где у кого-нибудь унитаз прорвало или кошка на дереве застряла, а тут какой-то подозрительный молчок. Может их специально попросили молчать чтоб убийц не спугнуть?
0
77
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Горожанин12 февраля 2018, 16:33
Без комиссара Катани не обойтись
1
27
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Горожанин12 февраля 2018, 16:33
В ответ на комментарий пользователя
Очень подозрительно вела себя телекомпания "Эфир": ни в день убийства ни в день похорон, ни в "Городе", ни в "перехвате" ни словом не обмолвились о смерти Шишмаревой. Она все-таки не последний человек - целый заместитель министра РТ. Тем более "Эфир" обычно целую съемочную бригаду направляет туда, где у кого-нибудь унитаз прорвало или кошка на дереве застряла, а тут какой-то подозрительный молчок. Может их специально попросили молчать чтоб убийц не спугнуть?
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А они всегда затыкаются, когда в городе крупная мокруха
0
51
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Горожанин12 февраля 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Очень подозрительно вела себя телекомпания "Эфир": ни в день убийства ни в день похорон, ни в "Городе", ни в "перехвате" ни словом не обмолвились о смерти Шишмаревой. Она все-таки не последний человек - целый заместитель министра РТ. Тем более "Эфир" обычно целую съемочную бригаду направляет туда, где у кого-нибудь унитаз прорвало или кошка на дереве застряла, а тут какой-то подозрительный молчок. Может их специально попросили молчать чтоб убийц не спугнуть?
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т/к Эфир спелась с СК и не информирует население о серьезных косяков в их работе, у меня есть доказательство!
0
47
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Фрекен Бок12 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Следов на снегу не было. Есть фото и видеоматериалы. Никаких восьми ударов ножем на ней нет. Есть небольшие порезы. Не сразу бабушка артерию нащупала.
так что уймитесь.
Семье неприятно, что самоубилась, ну, что ж, бывает.
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И зачем ей нужны были такие страсти с ножом? Неужели нет легче способа самоубиться, тем более врачу?
0
37
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Горожанин12 февраля 2018, 16:47
8 ножевых професинальный врач , ножом по другому совершают самоубийство, самоубийца поранивший себя хотя бы один раз как правило останавливается ощутив боль. Это явное убийство.
0
44
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пенсионер12 февраля 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
СК по РТ надо полностью разогнать, доверие утраченно окончательно!!!
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Особенно когда выпустили крупного вора Мусина, я копил деньги на жилье и в конечном счете я оказался без денег и жилья! СК просто плюнул в лицо обманутым людям!
0
33
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Горожанин12 февраля 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
А комментаторы местные давно это знали )))
Развернуть
Да я давно предлагаю диванное министерство создать, намного пользы больше будет, и зарплату как дармоедам платить не надо.
1
34
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Горожанин12 февраля 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Без комиссара Катани не обойтись
Развернуть
Или без Шиловая или Невского)))))))))))))))))
6
3
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Горожанин12 февраля 2018, 17:03
Такое ощущение, что в СК знают кто это сделал, поэтому убеждают, что это самоубийство, коррумпированный следственный комитет по рт!
0
34
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Горожанин12 февраля 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Или без Шиловая или Невского)))))))))))))))))
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Фантазёры. Здесь нужен Народный Комиссариат Внутренних Дел. Всю коррупцилнную верхушку, сами знаете куда. :-P
1
11
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Горожанин12 февраля 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Или без Шиловая или Невского)))))))))))))))))
Развернуть
Шилов с бандюгагами договаривался. В Невском, один в поле не воин и тоже клюнул на бабло и жене изменил. Всё равно в структуре они выживать пытаются. Так что, не примеры они.
4
5
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Горожанин12 февраля 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Московские следователи недавно по Нижнекамску проверку провели после суицида Пиркина, а сейчас будут в Казани проводить, и зачем нам тогда СК по татарстану!???
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Высокие должности. Всегда генпрокуратура расследует.
0
9
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Горожанин12 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Фантазёры. Здесь нужен Народный Комиссариат Внутренних Дел. Всю коррупцилнную верхушку, сами знаете куда. :-P
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вот так?
1
2
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Горожанин12 февраля 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Кто то раны нанёс же? Значит не сама умерла.
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8 ножевых в шею ,она решила сотрудничеть со следствием кто-то заметает следы.
0
23
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Христианка12 февраля 2018, 17:24
Господь Милосердный! Упокой душу убиенной рабы Божьей Елены! Прости ей все прегрешения вольные и невольные!
3
15
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Горожанин12 февраля 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Господь Милосердный! Упокой душу убиенной рабы Божьей Елены! Прости ей все прегрешения вольные и невольные!
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Дурилка, это сайт, а не церковь
12
6
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Ирина12 февраля 2018, 17:29
Хотелось бы чтобы московские следователи добрались до правды!
Тем более, что она как человек была хорошей!
0
23
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Горожанин12 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Такое ощущение, что в СК знают кто это сделал, поэтому убеждают, что это самоубийство, коррумпированный следственный комитет по рт!
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это всё враки! Просто тётка была настоящим самураем. Она была проникнута духом беспрекословного подчинения господину и презрения к смерти.
А здесь была задета и её честь, и честь её господина (министра Вафина).
А когда задета честь господина - настоящий самурай кончает с собой.
Вот тётка и взяла руки вакидзаси - малый меч, который следаки обозвали "кухонным ножиком". :-D
11
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Горожанин12 февраля 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
это всё враки! Просто тётка была настоящим самураем. Она была проникнута духом беспрекословного подчинения господину и презрения к смерти.
А здесь была задета и её честь, и честь её господина (министра Вафина).
А когда задета честь господина - настоящий самурай кончает с собой.
Вот тётка и взяла руки вакидзаси - малый меч, который следаки обозвали "кухонным ножиком". :-D
Развернуть
Самураи при харакири живот вспарывали а не горло.
0
9
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Ирина12 февраля 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Господь Милосердный! Упокой душу убиенной рабы Божьей Елены! Прости ей все прегрешения вольные и невольные!
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И даруй ей Царствие Небесное!
3
7
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Горожанин12 февраля 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
И даруй ей Царствие Небесное!
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О, сектанты
4
7
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
8 ножевых в шею ,она решила сотрудничеть со следствием кто-то заметает следы.
Развернуть
Значит СК не хотел сотрудничать и записывать показания!
Получается, что они кого то выгораживают!
0
18
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Горожанин12 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Хотелось бы чтобы московские следователи добрались до правды!
Тем более, что она как человек была хорошей!
Развернуть
Надо как в Дагестане начать с головы много что всплывёт.
1
19
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Значит СК не хотел сотрудничать и записывать показания!
Получается, что они кого то выгораживают!
Развернуть
Чтобы лишнего не сказала и другие головы не родители просто убрали
1
12
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Горожанин12 февраля 2018, 18:05
Запаниковали придурки.
Ещё больше усугубили свое положение. В разве.
Теперь все это вскроют на раз-два.
И сроки уже другие.
Допрыгался любитель богатой жизни
12
5
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Надо как в Дагестане начать с головы много что всплывёт.
Развернуть
О,брат, это жулики ужасные. :-P
8
4
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Хотелось бы чтобы московские следователи добрались до правды!
Тем более, что она как человек была хорошей!
Развернуть
Сколько твая мая может дать? :-D
10
1
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Горожанин12 февраля 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Фантазёры. Здесь нужен Народный Комиссариат Внутренних Дел. Всю коррупцилнную верхушку, сами знаете куда. :-P
Развернуть
Пральна. Больше походу, другого выхода нет. Так и будет.эта каша вариться. Как Борька коммуняк победил, так и капитализм надо победить.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:22
А будет ли прием граждан организованный СК РФ, я бы пошел, мне есть, что сказать о нашем долбанном след.комитете!
1
13
Согласны с автором?
Димон12 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Фантазёры. Здесь нужен Народный Комиссариат Внутренних Дел. Всю коррупцилнную верхушку, сами знаете куда. :-P
Развернуть
Знаем чем твой НКВД занимался. Пытками и расстрелами невиновных людей!
4
2
Согласны с автором?
Димон12 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
вот так?
Развернуть
Глупее ничего не нашел?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
8 ножевых професинальный врач , ножом по другому совершают самоубийство, самоубийца поранивший себя хотя бы один раз как правило останавливается ощутив боль. Это явное убийство.
Развернуть
Не врач она, экономист, сколько можно повторять
1
9
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Знаем чем твой НКВД занимался. Пытками и расстрелами невиновных людей!
Развернуть
У нас мвд в этом беспределе обогнала их.
1
12
Согласны с автором?
Димон12 февраля 2018, 18:43
В ответ на комментарий пользователя
Пральна. Больше походу, другого выхода нет. Так и будет.эта каша вариться. Как Борька коммуняк победил, так и капитализм надо победить.
Развернуть
Не капитализм, а путю.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
Московские следователи недавно по Нижнекамску проверку провели после суицида Пиркина, а сейчас будут в Казани проводить, и зачем нам тогда СК по татарстану!???
Развернуть
Потому что не доверяет им царь и правельно делает!
0
11
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:56
В ответ на комментарий пользователя
Московские следователи недавно по Нижнекамску проверку провели после суицида Пиркина, а сейчас будут в Казани проводить, и зачем нам тогда СК по татарстану!???
Развернуть
Нам бы Татарстан такого же как Васильев!!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 19:05
Быстро похоронили,что изгумировать будут?Странно.
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Горожанин12 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
управа найдется когда-то или нет?!!!!!! сама себя 8!!!!! раз. нет, не может такого быть. ведь все ясно, что ее убрали, чтобы не успела дать показания.
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Это ясно всем, кроме следаков :-D
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Горожанин12 февраля 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Самураи при харакири живот вспарывали а не горло.
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а кто сказал про сэппуку (харакири)?
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Горожанин12 февраля 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Знаем чем твой НКВД занимался. Пытками и расстрелами невиновных людей!
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вот твоего прадеда пропустили
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Горожанин12 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Быстро похоронили,что изгумировать будут?Странно.
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Точняк.
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Горожанин12 февраля 2018, 20:11
Если бы её повесили,более правдоподобно было бы.Наверняка у неё дома и камеры были.
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Горожанин12 февраля 2018, 20:22
Интересно московские следопыты найдут убийцу?
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 4
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Голосов: 34
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