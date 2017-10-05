СМИ: замминистра здравоохранения РТ была убита

Однако в Следственном комитете данную информацию не подтвердили

Заместитель здравоохранения РТ Елена Шишмарева была убита. Об этом пишет Inkazan со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что из Москвы в Казань едут следователи, чтобы расследовать данное преступление.

Однако порталу ProKazan.ru в пресс-службе Следственного комитета информацию об убийстве не подтвердили.

- Нет, это неправда, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 9 февраля в Казани в здании КГМА прошла церемония прощания с заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой, которая была найдена мертвой 7 февраля у себя дома в селе Столбище Лаишевского района. На теле погибшей было обнаружено около 8 ран, они были нанесены кухонным ножом, рассматриваются разные версии. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.