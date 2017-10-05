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В Татарстане открылось агентство знакомств для мусульман

В Татарстане открылось агентство знакомств для мусульман
16+
Фото: ДУМ РТ

В Набережных Челнах в «Халяль-центре» открылось агентство знакомств для мусульман, сообщает ДУМ РТ.

Будущим женихам и невестам предлагают заполнить анкету и пройти собеседование, на основе которых им подберут пару.

- Это поможет мусульманам создать крепкие семьи, - говорится в сообщении.

Также в агентстве читают лекции о семейных ценностях, взаимных правах и обязанностях мужа и жены.

Агентство работает в будни с 10 до 20 часов. 

Люция Кашапова, 12.02.2018, 14:56
Тэги: Религия, Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин12 февраля 2018, 15:05
А можно всех посмотреть?
3
15
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Горожанин12 февраля 2018, 15:14
Кто будет подбирать? Очередной доктор курпатов?
3
9
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:15
Прайс озвучьте ))
3
6
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:16
какие права у мусульманской жены? молча размножайся и во всем соглашайся с мужем, вот и все права. а если что не так - под зад коленом и возьмут молодую жену.
Лучший комментарий
12
28
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:17
пугает меня всенародное мракобесие...
3
18
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
А можно всех посмотреть?
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Э, нет. Только после свадьбы. Откроешь хиджаб, а там крокодил. ))
5
21
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
какие права у мусульманской жены? молча размножайся и во всем соглашайся с мужем, вот и все права. а если что не так - под зад коленом и возьмут молодую жену.
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Хм, отлично пустому придумали.красавцы
2
2
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Горожанин12 февраля 2018, 15:31
С кока колой бесперспективняк.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Э, нет. Только после свадьбы. Откроешь хиджаб, а там крокодил. ))
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Ну хоть тогда пошупать под палаткой надо )
2
8
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Горожанин12 февраля 2018, 15:42
Имеют права ! Они даже готовы в траем за одного ! Может так повезёт больше !
2
2
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 16:05
Будут тюбитейками меряться
3
3
Согласны с автором?
да ну12 февраля 2018, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Имеют права ! Они даже готовы в траем за одного ! Может так повезёт больше !
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какой такой ТРАЕМ ???
может ПРОЕМ ???
0
1
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Фрекен Бок12 февраля 2018, 16:47
Нет уж... лучше никакого, чем такого. В тюбетейке, с бородой, бррр
0
3
Согласны с автором?
ыыы12 февраля 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Нет уж... лучше никакого, чем такого. В тюбетейке, с бородой, бррр
Развернуть
представь как она шекотать между ног будет
0
2
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Лучше крокодил с крепким иманом верой,чем красивая шлюха русская [ не только русская]
Развернуть
Тебе крокодил достанется
0
7
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
представь как она шекотать между ног будет
Развернуть
А если пелотку натрет?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Лучше крокодил с крепким иманом верой,чем красивая шлюха русская [ не только русская]
Развернуть
Не надо национальности впутывать,среди ваших не меньше таких.Была у меня одноклассница,что не вытворяла,даже с 2 одновременно на выпускном,а встречаю лет 5 назад,а она в платке,правоверной стала.Так что не надо думать,что платок это паинька без прошлого.
2
13
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да ну12 февраля 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
Не надо национальности впутывать,среди ваших не меньше таких.Была у меня одноклассница,что не вытворяла,даже с 2 одновременно на выпускном,а встречаю лет 5 назад,а она в платке,правоверной стала.Так что не надо думать,что платок это паинька без прошлого.
Развернуть
или, есть одни блЯзняшки...
0
4
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ыыы12 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
А если пелотку натрет?
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тогда электризуется все н..рен и током будет бить
0
3
Согласны с автором?
Горожанин12 февраля 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
А можно всех посмотреть?
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дык, там будут только все в парандже или с выбритыми "кисками"....остальное лотерея )))
0
1
Согласны с автором?
эммм12 февраля 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
халяльлото
0
4
Согласны с автором?
Ванка12 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Лучше крокодил с крепким иманом верой,чем красивая шлюха русская [ не только русская]
Развернуть
ты же сам питр
0
3
Согласны с автором?
Ванка12 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Лучше крокодил с крепким иманом верой,чем красивая шлюха русская [ не только русская]
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последние три проститутки были татарки, в сауну вызывали
0
4
Согласны с автором?
ыыы12 февраля 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
последние три проститутки были татарки, в сауну вызывали
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и на досуг.ру есть одна "айгуль", полюбому нерусская
да и алин и прочих хватает
0
1
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ТатарчоноК12 февраля 2018, 19:55
Воспитание родителей, школы, здоровый образ жизни, поддержка государства жильём, бесплатное образование и медицина, достойный мужской заработок для обеспечения супруги, пропаганда доброты во имя чистой любви и отсутствие рекламы лёгкой жизни - вот неполный перечень звеньев, составляющих крепкую семью.. А то, что придумали халяльные знакомства, то это, всего лишь, подхалимство к власти.., а также в угоду заезжим..
1
1
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татарка12 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
Э, нет. Только после свадьбы. Откроешь хиджаб, а там крокодил. ))
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Да хватит хвастать своей красотой,что мужской,что женской - одна красивая этикетка и ВСЕ.
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 4
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Голосов: 34
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