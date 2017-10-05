В 2017 году семейная пара из Казани развелась после 50 лет совместной жизни

К примеру, самый короткий брак в прошлом году просуществовал 3 месяца

В Казани в 2017 году развелась семейная пара, которая прожила вместе 50 лет, об этом сегодня сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

К примеру, самый короткий брак в прошлом году просуществовал 3 месяца.

Всего в Казани был зарегистрирован 4631 развод, что на 2 процента меньше, чем в 2016 году. Значительная часть разводов (39 процентов) приходится на молодые семьи, которые живут вместе не больше пяти лет.

- Из них четыре процента развелись на первом году совместной жизни, — отметила представитель ЗАГСа.

Каждой семье, подающей в Управление ЗАГС Казани заявление о расторжении брака, предлагается принять участие в проекте "Сохраним семью", в рамках которой организуются встречи психолога с семейными парами.

В 2017 году такие занятия прошли 337 пар, 174 из которых пришли к примирению. Из них 128 забрали ранее поданные заявления на развод, а 46 отказались подавать заявления.