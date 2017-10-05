В Африке появились колодцы в честь татарстанских богословов

В Нигерии появились пять колодцев, которые назвали в честь исламских ученых из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Так, в Нигерии появились колодцы в честь Шигабутдина Марджани, Абд Ан-Насира Курсави, Галимджана Баруди, Ризаитдина Фахретдина и имама Шамиля.

Отмечается, что колодцы снабжают жителей нескольких деревень.

- Страна находится под угрозой засухи. Люди ежедневно тратят много времени на доставку воды. Поэтому строительство колодцев стало большой радостью для них, - рассказали в ДУМ РТ.