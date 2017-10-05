СМИ: культуру в России планируют исключить из сферы услуг‍

Культуру планируется исключить из сферы услуг, предусмотрев для отрасли особое регулирование — концепцию нового закона о культуре разрабатывает совет по культуре и искусству при президенте РФ. Об этом «Известиям» рассказал член президентского совета Дмитрий Трубочкин.

Новый закон о культуре должен кардинально изменить подходы к финансированию отраслевых организаций. Для организаций культуры могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, а также вывести их из-под действия закона о госзакупках. Это поможет избежать повторения ситуаций, подобных делу режиссера Кирилла Серебренникова, полагают в совете.

При нынешней системе выделения средств практически невозможно соблюсти закон, объясняли деятели культуры в связи с делом Серебренникова, которого обвиняют в хищении госсредств: по данным следствия, выделенные на его постановки деньги были обналичены через стороннее ИП. Действуя по закону, получатель госфинансирования должен провести многочисленные тендеры на необходимые товары и услуги, например костюмы и декорации. Причем оплачивать их приходится за свой счет: прежде чем получить доступ к бюджетным средствам, надо отчитаться о проделанной работе. Кроме того, тендеры нужно проводить, руководствуясь ценовыми критериями.

- На практике это превращается в очень глупые вещи, — объяснил Трубочкин. — Предположим, Большой театр объявляет тендер на постановку „Пиковой дамы“, и, по идее, может победить организация, которая пообещает все это поставить за 1 тысячу рублей.

Одно из возможных решений — сформировать список организаций культуры, которые будут выведены из-под действия 44-ФЗ о госзакупках. Разработать концепцию нового закона о культуре, который должен заменить устаревший документ 1992 года, президент Владимир Путин поручил в декабре. Концепция закона должна быть разработана до 15 марта, сам закон — до 1 июля.