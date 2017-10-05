В казанской больнице нашли повешенного на простыне пациента

В Кировском районе Казани в минувшую субботу, 10 февраля, в больнице №2 был найден повешенный на простыне 70-летний пациент, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, тело мужчины было найдено около 16 часов на лестничной площадке технического этажа.

- Погибший состоял на учете в больнице с диагнозом инсульт. По факту смерти мужчины началась доследственная проверка, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.