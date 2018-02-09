Казань за неделю: снегопад, смерть замминистра и слухи об Аделе Вафине

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Казань расчистят за 3 дня: на борьбу со снегопадом бросили 2800 дворников и 600 машин

Чиновники из казанской мэрии рассказали о том, когда ликвидируют последствия аномальной погоды в столице Татарстана. Представители городской администрации приехали сюда, чтобы отчитаться об уборке улиц после сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня утром на Казань.

Взрывы? Выбросы? Погибшие? Что на самом деле произошло на «Оргсинтезе» в Казани

Портал ProKazan.ru побывал в микрорайоне Жилплощадка и поговорил с жителями, которые слышали взрыв на заводе. 5 февраля, на заводе «Казаньоргсинтез» произошел пожар. Видео произошедшего стали присылать десятки читателей портала.

Стало известно, от чего скончалась арестованная замминистра здравоохранения РТ

Стала известна причина смерти замминистра здравоохранения РТ Елены Шишмаревой, которая была найдена мертвой накануне у себя дома в селе Столбище Лаишевского района. Причина смерти - ножевые удары в области шеи.

Принято решение об отставке главы Минздрава РТ Аделя Вафина

Руководством Татарстана принято решение об отставке главы Минздрава региона Аделя Вафина, официально в пресс-службе ведомства эти данные не подтверждаются.

Одна из причин отставки - возбужденное уголовное дело на заместителя Аделя Вафина Елену Шишмареву, а также ее последующая загадочная смерть в своем доме.

Министра экономики Татарстана назначили новым премьер-министром Дагестана

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру главы минэкономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.