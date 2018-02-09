В Татарстане погибла женщина, которая решила вместе с семьей скатиться с горки

Она получила тяжелую травму, от которой скончалась в больнице

В Татарстане в больнице скончалась 35-летняя женщина, которая за несколько дней до этого получила травму при катании на санках с горки. Информация появилась в соцсетях, также подробности сообщает местная газета "Тетюшские зори".

Предварительно, инцидент случился 2 февраля в деревне Черки-Бибкеево Буинского района. Молодая семья из Буинска приехала в деревню отдохнуть, после чего они решили вместе покататься с горы на санках.

Скатываясь с горки, под санки попал большой камень, в результате вся семья получила серьезные травмы, их госпитализировали.

Женщина получила травмы головы, от которых скончалась 9 февраля в реанимации. 7-летнюю девочку увезли в больницу Казани, где прооперировали, пострадавший мужчина сейчас также находится в больнице.