72% читателей ProKazan считают, что задержание подростков на «Жилке» — необходимая мера

На прошлой неделе мы опубликовали новость о массовых задержаниях подростков в микрорайоне Жилплощадка. Как сообщили в МВД по РТ, от местных жителей часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей.

Данная публикация вызвала бурное обсуждение. Редакция портала ProKazan.ru провела опрос среди наших читателей. Мы спросили: задержания молодых людей на Жилплощадке - беспредел или необходимые меры?

Так, 72 человека ответили, что все правильно, профилактика ОПГ — это хорошо. 12 человек проголосовали за пункт «Молодые люди даже не шумели, что за беспредел?».

Приглашаем вас принять участие в новом опросе недели, доступном в конце данной страницы. На этот раз опрос посвящен ряду громких задержаний чиновников в Татарстане.