Около заброшенных домов на Назарбаева нашли очередной труп

В Казани около заброшенных домов на улице Назарбаева вновь нашли труп, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, в ночь на 2 февраля в доме №35 32-летняя женщина из Владимирской области забила трубой бомжа, после чего устроила в квартире пожар. Полицейские задержали женщину.

- 8 февраля в районе полудня на чердаке дома №35/1 было обнаружено тело мужчины возрастом около 50 лет, вероятно, бомжа. К тому моменту он был мертв около 10 дней. Предварительно, его смерть не носила насильственный характер, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, что обнаружение нового трупа примерно совпало по времени с очередным пожаром, который произошел по соседству в расселенных домах.

Напомним, ранее корреспонденты ProKazan.ru отправились в "трущобы" на Назарбаева, чтобы найти кота, которого, по словам одного из жителей, бросили хозяева при переезде. Эти дома нельзя назвать полностью заброшенным — на первых двух этажах еще живут люди, хотя жилье уже почти 20 лет как признано аварийным. А вот квартиры на верхних этажах жильцы покинули.