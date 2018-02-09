В Казани около 20 тыс человек вышли на массовую гонку «Лыжня России-2018»

В этом году старты всероссийских соревнований для удобства горожан решили устроить в трех точках Казани

Сегодня в Казани состоялась ежегодная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018».

В этом году старты всероссийских соревнований для удобства горожан решили устроить в трех точках Казани. Главный старт – на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, два других - в Горкинско-Ометьевском лесопарке и пойме реки Казанка по улице Гаврилова.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, а также руководитель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова.

- Это достойный ответ санкциям МОК. Мы провели здесь небольшой флешмоб в поддержку олимпийцев: наши ребята выстроились в олимпийские кольца, - сказал Леонов, открывая соревнования, передает «Татар-информ».

Всего в массой гонке в Казани приняли участие около 20 тыс человек, по Татарстану — около 150 тыс.