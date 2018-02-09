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Экс-министра экономики Татарстана заподозрили в плагиате

Экс-министра экономики Татарстана заподозрили в плагиате
16+
Фото: prav.tatar.ru

Экс-министра экономики Татарстана, а ныне премьер-министра Дагестана Артема Здунова заподозрили в плагиате. Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» опубликовали результаты анализа его кандидатской диссертации.

Диссертация называется «Отток капитала в системе экономической безопасности современной России». Ее Здунов защитил еще в 2005 году в КГФЭИ. Так, эксперты на 65 страницах нашли некорректные заимствования.

Напомним, ранее парламент Дагестана одобрил кандидатуру главы минэкономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.

Бывший врио председателя правительства Абдусамад Гамидов вместе с двумя его заместителями — Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования республики Шахабасом Шаховым 5 февраля были отстранены и задержаны в рамках масштабной антикоррупционной операции ФСБ. Их подозревают в хищении денег из бюджета на сумму около 100 млн рублей.

После этого республиканское правительство было отправлено в отставку.

Элина Валеева, 10.02.2018, 12:17
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Ильнур Рамазанов10 февраля 2018, 12:22
Здунов" сдул'' ? )
2
13
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Горожанин10 февраля 2018, 12:28
3.14_Здунов
Лучший комментарий
3
38
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герцог10 февраля 2018, 12:32
Всё в нашей жизни плагиат-даже великие плагиатируют.Причем вы поймите и я вам объясню-кандидатская -есть более показатель уровня человека по знаниям-иногда содержание не так важно-вот докторская там уже пишется более мощными гуманитариями.Плагиатство свойственно практически всем(я исключаю здесь новейшие разработки по технике и химии)-только одни это более тонко могут завуалировать историко-экономический материал.Все науки они зиждются на основной науки истории.Начиная работу хоть химик,физик, ядерный физик,молекулярный генетик-берёт предисторию вопроса и дейсвует как профессиональный историк(как учитель истории который учит то или иное чвление в первоначальных фазах.)Большого нарушения я не вижу-если оно вообще есть.
10
6
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СЭР!10 февраля 2018, 12:36
Ну вот и первые косяки пошли:-D
1
27
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Горожанин10 февраля 2018, 12:40
Так любого чиновника с диссертациями поскреби - там все ворованное.
Вон горшок доктор экономических наук, а банк пролюбил.
3
32
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Горожанин10 февраля 2018, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Так любого чиновника с диссертациями поскреби - там все ворованное.
Вон горшок доктор экономических наук, а банк пролюбил.
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Он вообще экономику отрицает.
0
10
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Горожанин10 февраля 2018, 13:15
В стране где отсутствует реальная экономика,откуда доктора,лечат что ли?
0
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Горожанин10 февраля 2018, 13:16
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот и первые косяки пошли:-D
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Пральна. Нашли откуда кадры брать :-D:-D
0
16
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Горожанин10 февраля 2018, 13:16
В ответ на комментарий пользователя
Он вообще экономику отрицает.
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Земля плоская и держится на трёх китах.
0
8
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Горожанин10 февраля 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот и первые косяки пошли:-D
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Это вам, не сельскохозяйственный институт с кандидатской по экономике. =-D
1
11
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Русский обыватель10 февраля 2018, 13:18
Наберите в Гугле запрос:
Диссератция Путина
- и посмотрите что откроется.
на этом фоне любой мелкий лилипутинец вполне вписывается в Систему.
1
8
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Горожанин10 февраля 2018, 13:23
Если проверять докторскую , кандидатских или даже дипломы у всех , ВСЕ сдували от куда нибудь . Воры , одни кругом ВОРЫ . КРУГОМ ФАЛЬШИВЫЕ ЗНАНИЯ , ФАЛЬШИВЫЕ ДИПЛОМЫ , настоящее : продажность , воровство , кумаство и прочая мразь ......
0
12
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Юр10 февраля 2018, 14:08
Проверьте у всех диссертации
0
5
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Анастасия Ларина10 февраля 2018, 14:10
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник sunasty)
8
1
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Горожанин10 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Всё в нашей жизни плагиат-даже великие плагиатируют.Причем вы поймите и я вам объясню-кандидатская -есть более показатель уровня человека по знаниям-иногда содержание не так важно-вот докторская там уже пишется более мощными гуманитариями.Плагиатство свойственно практически всем(я исключаю здесь новейшие разработки по технике и химии)-только одни это более тонко могут завуалировать историко-экономический материал.Все науки они зиждются на основной науки истории.Начиная работу хоть химик,физик, ядерный физик,молекулярный генетик-берёт предисторию вопроса и дейсвует как профессиональный историк(как учитель истории который учит то или иное чвление в первоначальных фазах.)Большого нарушения я не вижу-если оно вообще есть.
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Согласен. Предысторию вопроса всегда необходимо излагать в любой диссертации. Но ведь обвиняется он не в том, что воспользовался чьими-то материалами (это было бы вполне корректное использование литературы, только должны быть ссылки). Его обвиняют в том, что он по сути просто тупо копировал и вставлял куски чужого текста, прямо абзацами. Торопился что ли? Если бы он все то же самое своими словами повторил и дал бы ссылку на первоисточник, то претензий не было бы.
1
8
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Гость10 февраля 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Всё в нашей жизни плагиат-даже великие плагиатируют.Причем вы поймите и я вам объясню-кандидатская -есть более показатель уровня человека по знаниям-иногда содержание не так важно-вот докторская там уже пишется более мощными гуманитариями.Плагиатство свойственно практически всем(я исключаю здесь новейшие разработки по технике и химии)-только одни это более тонко могут завуалировать историко-экономический материал.Все науки они зиждются на основной науки истории.Начиная работу хоть химик,физик, ядерный физик,молекулярный генетик-берёт предисторию вопроса и дейсвует как профессиональный историк(как учитель истории который учит то или иное чвление в первоначальных фазах.)Большого нарушения я не вижу-если оно вообще есть.
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У студентов курсовые и контрольные проверяют на плагиат, и даже ссылки на источники не учитывают - плагиат и всё. А у чиновников, оказывается, плагиат в кандидатских и докторских диссертациях - ничего страшного, обычное дело. Только не забывайте, что защитив сплагиаченную диссертацию, "ученый" всю жизнь получает дивиденды - надбавки к зарплате, даже если у диссертации нет никакой научной и практической значимости.
1
7
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Горожанин10 февраля 2018, 14:46
Не хотят пускать к себе, вот и копают..
4
3
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Горожанин10 февраля 2018, 15:15
У местной псевдоэлиты везде обман. Все время пытаются обмануть. В крови что-ли у них вирус вранья сидит ?
1
6
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Горожанин10 февраля 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Всё в нашей жизни плагиат-даже великие плагиатируют.Причем вы поймите и я вам объясню-кандидатская -есть более показатель уровня человека по знаниям-иногда содержание не так важно-вот докторская там уже пишется более мощными гуманитариями.Плагиатство свойственно практически всем(я исключаю здесь новейшие разработки по технике и химии)-только одни это более тонко могут завуалировать историко-экономический материал.Все науки они зиждются на основной науки истории.Начиная работу хоть химик,физик, ядерный физик,молекулярный генетик-берёт предисторию вопроса и дейсвует как профессиональный историк(как учитель истории который учит то или иное чвление в первоначальных фазах.)Большого нарушения я не вижу-если оно вообще есть.
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ну подмахивать не плохо получается. Зачтено.
0
4
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Умка10 февраля 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Всё в нашей жизни плагиат-даже великие плагиатируют.Причем вы поймите и я вам объясню-кандидатская -есть более показатель уровня человека по знаниям-иногда содержание не так важно-вот докторская там уже пишется более мощными гуманитариями.Плагиатство свойственно практически всем(я исключаю здесь новейшие разработки по технике и химии)-только одни это более тонко могут завуалировать историко-экономический материал.Все науки они зиждются на основной науки истории.Начиная работу хоть химик,физик, ядерный физик,молекулярный генетик-берёт предисторию вопроса и дейсвует как профессиональный историк(как учитель истории который учит то или иное чвление в первоначальных фазах.)Большого нарушения я не вижу-если оно вообще есть.
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Вы с чего это взяли, что докторские пишутся некоторыми иначе. чем другие? Иногда целые главы выпадают из контекста у некоторых докторов наук,
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2
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Умка10 февраля 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Наберите в Гугле запрос:
Диссератция Путина
- и посмотрите что откроется.
на этом фоне любой мелкий лилипутинец вполне вписывается в Систему.
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а ВВП и не занимался научной работой, в отличие от вас. Псевдоученого
2
0
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Горожанин10 февраля 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
3.14_Здунов
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Или Б Здунов.
0
4
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Горожанин10 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
У местной псевдоэлиты везде обман. Все время пытаются обмануть. В крови что-ли у них вирус вранья сидит ?
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Причём даже там, где можно без обмана.
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3
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Гражданин Товарищь10 февраля 2018, 16:46
Происходит вот что!
Каждый гопник сейчас идёт не в ПТУ а получает совершенно не нужное ему образование!
На их фоне трудно отличит нормальных ученых!
Каждый мелкий чиновник , председатель дома или колхоза покупает себе диплом и кандидатскую!
А вытесняеться это когда его подпинывают на более менее значимую должность !
То что он не очень умный но щей то удащьливый сынишка никто не болтает!
Это все приводит к тому что нормально компетентных руководителей у нас нет!
Экономист возглавляет Экологию, колхозник Республику, а КГБшник страну!
Но мало возглавит - нужно грамотно управлять , а не имея знаний и не желая учиться
Сами видите что получаеться;(
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Виктор Тарасов10 февраля 2018, 17:03
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Горожанин10 февраля 2018, 18:38
Серазе видено бело
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Горожанин10 февраля 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
Если проверять докторскую , кандидатских или даже дипломы у всех , ВСЕ сдували от куда нибудь . Воры , одни кругом ВОРЫ . КРУГОМ ФАЛЬШИВЫЕ ЗНАНИЯ , ФАЛЬШИВЫЕ ДИПЛОМЫ , настоящее : продажность , воровство , кумаство и прочая мразь ......
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Плагиат на плагиате сидит и плагиатом погоняет. Так ШТА, финит Аля комедия>:>
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Ахмет10 февраля 2018, 18:48
Дагестан ждёт бздунова ☺
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