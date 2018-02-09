Экс-министра экономики Татарстана заподозрили в плагиате

Экс-министра экономики Татарстана, а ныне премьер-министра Дагестана Артема Здунова заподозрили в плагиате. Эксперты сетевого сообщества «Диссернет» опубликовали результаты анализа его кандидатской диссертации.

Диссертация называется «Отток капитала в системе экономической безопасности современной России». Ее Здунов защитил еще в 2005 году в КГФЭИ. Так, эксперты на 65 страницах нашли некорректные заимствования.

Напомним, ранее парламент Дагестана одобрил кандидатуру главы минэкономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.

Бывший врио председателя правительства Абдусамад Гамидов вместе с двумя его заместителями — Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования республики Шахабасом Шаховым 5 февраля были отстранены и задержаны в рамках масштабной антикоррупционной операции ФСБ. Их подозревают в хищении денег из бюджета на сумму около 100 млн рублей.

После этого республиканское правительство было отправлено в отставку.