В Казани на Волге обнаружили опасную полынью

В Кировском районе Казани инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по РТ на Волге обнаружили опасную полынью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ее обнаружили во время патрулирования Волги в районе СНТ «Водозабор».

- Была обнаружена опасная полынья площадью 15 м2. Географические координаты ≈ 55°47'38''N, 49°01'37''E, - говорится в сообщении.

Инспекторы отмечают, что в центре полыньи находится металлическая труба, верхняя часть которой расположена на высоте 5-10 см над уровнем воды. Предположительно, через нее в реку сливали сточные воды.

- Указанный участок реки представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, - добавили в МЧС.