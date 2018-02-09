Президент Татарстана призвал активнее очищать дворы от снега

По словам Минниханова, продолжает поступать много жалоб от населения

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее очищать дворы от снега. Об этом глава республики заявил накануне на совещании в доме правительства.

- Коммунальщики привели в порядок основные дороги. Но поступает много жалоб от населения в связи с плохой уборкой во дворах и в городских поселках, - отметил Минниханов.

Так, по словам руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина, на сегодня больше половины дворов приведены в нормативное состояние.

- Работы еще много. По поселкам ситуация постепенно выравнивается, но есть еще проблемные участки. В воскресенье мы планируем все работы завершить, - сказал Калинкин.

Напомним, мощный снегопад, который накрыл столицу Казани побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Снежная стихия связана с тем, что к нам пришел Балканский циклон.