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Президент Татарстана призвал активнее очищать дворы от снега

Президент Татарстана призвал активнее очищать дворы от снега
16+
Фото: http://president.tatarstan.ru
По словам Минниханова, продолжает поступать много жалоб от населения

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее очищать дворы от снега. Об этом глава республики заявил накануне на совещании в доме правительства.

- Коммунальщики привели в порядок основные дороги. Но поступает много жалоб от населения в связи с плохой уборкой во дворах и в городских поселках, - отметил Минниханов.

Так, по словам руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина, на сегодня больше половины дворов приведены в нормативное состояние.

- Работы еще много. По поселкам ситуация постепенно выравнивается, но есть еще проблемные участки. В воскресенье мы планируем все работы завершить, - сказал Калинкин. 

Напомним, мощный снегопад, который накрыл столицу Казани побил 140-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Снежная стихия связана с тем, что к нам пришел Балканский циклон.

Люция Кашапова, 10.02.2018, 09:07
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин10 февраля 2018, 09:14
Калинкин по дворам сначала прокатись хотя бы. Где эта половина чищенных дворов??? Улицы и то до конца не очищены. Шамиля Усманова например.
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Горожанин10 февраля 2018, 09:24
Вишневского и ее дворы, ау, до какого воскресенья, до майских выходных что ли?
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Горожанин10 февраля 2018, 09:37
"Сами дворы очищайте...", " Трехмесячник уборки города (бесплатно, по-старому - субботник)"... А государство на что? Где наши налоги?
Лучший комментарий
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Горожанин10 февраля 2018, 09:40
Колея ппц какая большая много где, чистка конечно очень хреновая...
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эммм10 февраля 2018, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
"Сами дворы очищайте...", " Трехмесячник уборки города (бесплатно, по-старому - субботник)"... А государство на что? Где наши налоги?
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ОЩИЩАЙТЕ :-D
3
15
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Стас10 февраля 2018, 10:02
Покажи пример-возьми лопату и вперёд со всеми чиновниками! Наши деньги надо отрабатывать!
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Горожанин10 февраля 2018, 10:03
Ники с Товарищеской до сих пор не расчистили- пробки с утра до ночи, а он про дворы
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Горожанин10 февраля 2018, 10:03
Еники
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Горожанин10 февраля 2018, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
Калинкин по дворам сначала прокатись хотя бы. Где эта половина чищенных дворов??? Улицы и то до конца не очищены. Шамиля Усманова например.
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У нас на кварталах Чуйкова, Адоратского, Гаврилова, Амирхана все более менее нормально!
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Горожанин10 февраля 2018, 10:09
По улице Туфана Миннулина попробуйте проехать, на всю улицу одна колея и это практически центр города
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Горожанин10 февраля 2018, 10:10
Муштари ВСЯ!!! завалена снегом, даже платные парковки не чистят
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Ринат зиганшин гЗаинск10 февраля 2018, 10:16
Правильно так их так
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герцог10 февраля 2018, 10:31
Снег обеззараживает и динфицирут и снижает радиацию и оказывает лечебное воздействие-там где не мешает не надо убирать.
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Горожанин10 февраля 2018, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
ОЩИЩАЙТЕ :-D
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Щаще щистите дворы, будет вам шастье.:-P
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Стас10 февраля 2018, 10:56
Объехать всю Казань, но Метшина и Миннеханова с лопатой в руках так и не увидел!
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Горожанин10 февраля 2018, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Покажи пример-возьми лопату и вперёд со всеми чиновниками! Наши деньги надо отрабатывать!
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Пусть уходят в отставку. За 27 лет не оправдали доверия. Работать разучились, зато.воровать научились.
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горожанин10 февраля 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
"Сами дворы очищайте...", " Трехмесячник уборки города (бесплатно, по-старому - субботник)"... А государство на что? Где наши налоги?
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улица Чингиза Айтматова дворы почистили у домов, но невозможно до них доехать. на самой улице колея оставленная относительно высокими машинами, и те кто пониже садятся на брюхо. в итоге ктото так и сидит во дворе не имея возможности уехать, а ктото напротив, ставит машину на соседней улице потому как неможет заехать
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Горожанин10 февраля 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
и много ты налогов заплатил? зарплата серая, шабашки, сдача квартир в наём, частный извоз... денежки все в карман. со всего из того что ты получаешь ты отдаёшь налог государству? если бы все доходы были "белые", если бы налоги платили все по честному, то у государства хватило бы денег и на технику, и на пенсии и на зарплаты бюджетникам.
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Надо дифференцированный налог на доходы принять. Вот где, корень.зла! Во всех.цивилизованных странах, это общепринятая мера. А у нас ж..пошники. А уж.сколько чинуши воруют.. И серые зарплаты, не народ.придумал. И выживать народ. заставляет, не сам себя народ.,а опять таки чинуши, обесценившие.труд.народа, присвоив себе зарплаты не обоснованные.
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Горожанин10 февраля 2018, 12:02
Какие белые зарплаты зайчик?ты о чем?? Если бы да как бы!!! Зарплаты стали серые потому что государство всё забирать начало,за то за это. Нефть газ ,если бы все деньги приходило государству а не в карман путину и от него хвост большой.все жилы бы богато. В арабских эмиратах например,каждому квартиры, каждому прибыль, и все миллионеры там. 90 % богатые, а остальные в достатке. А у нас в России 10 % триллионеры, а 90%нищие.
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Алекс10 февраля 2018, 12:19
Врут твари и не краснеют , путинские жулики
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Горожанин10 февраля 2018, 12:19
Медведевкий мироторг, самая крупная компания в мире,и ещё одна по мясо переработке, не дают обычным фермерам растить скотину,как только начинают фермеры растить сразу у них то свинной грипп то птичий.и всё сжигают. Как при таком отношении к фермерам например выращивать всё? Весь бизнес у Медведева и Путина.
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горожанин10 февраля 2018, 13:20
на Ахунова и фермерское шоссе просто ужас ездить не выносимо да и вообще по городу навели порядок в центре и все а про остальные улецы дворы просто забыли тротуары в ужастном виде ходить не возможно
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горожанин10 февраля 2018, 13:23
без вранья не могут за что народ деньги платя жулье
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Горожанин10 февраля 2018, 13:41
Что уж с дворов то взять, если вся стоянка возле магазина Бэхетле на Ямашева завалена снегом. Позорники.
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Горожанин10 февраля 2018, 14:12
В воскресенье мы планируем все работы завершить, - сказал Калинкин.
Он что издевается? Проехал город, только центр - Татарстан, Эсперанто, Вишневского снега не переносит как вдоль проезжей части так и на тротуарах.
Ну конечно, ведь не сказал в какое воскресенье. Все платные парковки в снегу, на парковку для инвалидов не заехать. И самое главное вот уже три часа не вижу ни одной уборочной техники и рабочего. Сволочи
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Горожанин10 февраля 2018, 14:18
Калинкина, ау!!! Места для инвалидов до сих пор на Татарстан,20 не чищены, как парковаться?
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***10 февраля 2018, 15:40
Снег не просто сгребать надо,оставляя огромные горы в том числе и парковочных местах, его ВЫВОЗИТЬ НАДО!!!
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Горожанин10 февраля 2018, 16:17
[***]
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Горожанин10 февраля 2018, 17:06
А что метшин,против него капать начали, после того как сказал что ему в Татарстане ничего не будет. А начали капать с мелочи, выкопали штрафы у сына его, и на всеобщее обозрение,сейчас он не так выебывается. И пока от него отстали. Как только снова не тому человеку дорогу перейдет , будут снова капать под него но уже серьезный. так что дела времени его власти мера
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Горожанин10 февраля 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Калинкин по дворам сначала прокатись хотя бы. Где эта половина чищенных дворов??? Улицы и то до конца не очищены. Шамиля Усманова например.
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да тут весь авиастой в жо..,два дня назад сами свой двор очищали с жильцами дома,потому что у УК нет денег на трактор
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Горожанин10 февраля 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
А ты снег щистить умеешь?
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Горожанин10 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
ОЩИЩАЙТЕ :-D
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МОЖЕТ ПОКАЖЕТ КАК НАДО .
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Горожанин10 февраля 2018, 18:49
Пиревелне мухи резведуся
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