В казанской исправительной колонии сыграли сразу шесть свадеб

В казанской исправительной колонии №19 сыграли сразу шесть свадеб, сообщает пресс-служба УФСИН РТ.

Отмечается, что все осужденные разных возрастов и у каждого своя история.

- Кого-то судьба свела с будущей женой еще на воле, а некоторые устроили личную жизнь благодаря переписке, - сообщили в ведомстве.

К примеру, один из женихов познакомился со своей будущей женой во время командировки. Однако молодой человек нарушил закон и его осудили. Уже, находясь в исправительной колонии, он возобновил переписку с девушкой. А спустя какое-то время сделал ей предложение.

- Процедура регистрации брака в исправительных учреждениях юридически полностью соответствует аналогичной процедуре на воле. Специально приглашенный сотрудник ЗАГСа приглашает каждую пару для росписи, обмена кольцами и вручения свидетельства о браке, - отметили в УФСИН.