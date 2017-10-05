В Казани мужчина спустя 20 лет признался в изнасиловании и убийстве девушки, сообщает прокуратура РТ.

Трагедия произошла в 1997 году в лесопосадке «Молодежный центр».

- Мужчина выпивал со своей знакомой. В какой-то момент они поссорились и он разбил об ее голову бутылку, а затем порезал лицо «розочкой». После он изнасиловал и задушил девушку, - говорится в сообщении.

Преступника удалось найти спустя 20 лет. В настоящее время суд начал рассматривать уголовное дело.